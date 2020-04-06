新加坡日增120例確診「連兩天創新高」　移工爆發群聚感染

▲新加坡單日新增確診病例數連兩日創新高。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡政府公布，5日境內一共新增120例新冠肺炎（COVID-19）確診，創下單日確診病例數新高，其中有116例屬於本土感染，大多數都是住在某兩處宿舍的移工，可見移工之間已經爆發群聚感染，目前已有將近2萬名移工必須在宿舍進行14天隔離。

根據新加坡政府的官方資料顯示，新增的120例確診中，有4例屬於境外移入，另外116例都是本土感染者，這些人近期皆沒有出國史，其中50個案例已經查出相關接觸者，另外66個案例仍在進行調查中。

但令人擔憂的是，新加坡勞動力之一的移工已經爆發群聚感染，這次新增的確診者中，有許多人是來自某兩處宿舍的移工。當地政府對將近2萬名移工下令，要求他們待在宿舍的房間裡進行14天隔離，以免疫情擴大。

而根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的統計資料，新加坡累計共1309例確診、6例死亡。由於有過半數本土感染病例的感染源不明，新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）3日宣布，7日起關閉大部分工作場所，僅有診所、超市、醫院等必要服務保持開放，境內學校也將從8日起停課，改採全面在家學習，為期1個月，避免人群接觸，遏止疫情擴散。