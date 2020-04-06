更新／紐約動物園驚傳「老虎驗出陽性反應」！　美破33.5萬確診近萬死

▲紐約布朗克斯動物園的馬來亞虎納迪雅（Nadia）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導



紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）傳出，園內一隻老虎驗出新冠肺炎「陽性」！美國累計確診已達33萬5524人、9562死，總統川普標示，此次疫情死亡人數恐怕會逼近第二次世界大戰。

綜合外電報導，國際野生生物保護學會 （Wildlife Conservation Society）5日發出聲明，確診的老虎為4歲的母馬來亞虎納迪雅（Nadia），症狀有乾咳和食慾不振。為其檢測的單位為美國農業部國家獸醫服務實驗室（USDA's NVSL）。

納迪雅的虎姊妹阿蘇爾（Azul），以及2隻東北虎、3隻非洲獅都出現新冠病毒症狀，不過園方樂觀預計包括納迪雅在內，上述貓科動物都會痊癒。

▲一輛救護車進入布朗克斯動物園。（圖／路透）

園方指出，由於照護員是無症狀感染者，期間又和老虎近距離接觸，才會造成這些貓科動物出現新冠病毒症狀。目前園方已下令所有照護員採取周全的防疫措施，其他園區也採取相同措施，避免這些大貓也淪為新冠病毒的受害者。

現在尚無法知道病毒在確診的大貓體內會如何運作，也沒有證據顯示會由大貓再傳染給人類。布朗克斯動物園已在3月16日宣布全面暫停營業。

出稿0640

更新0706