羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！　遭撤職前已出現症狀

▲克勞齊（右）遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」。（圖／翻攝自facebook／USS Theodore Roosevelt）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）艦長，日前寫信求援遭革職後，5日傳出新冠肺炎檢測結果呈「陽性」。事實上，他上周四（2日）下船前，已經陸續出現症狀。

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《紐約時報》（NY Times）報導，根據與羅斯福號艦長克勞齊（Brett Crozier）親近的友人、海軍學院時期的同窗指出，他在關島下船後接受新冠病毒檢測，5日出爐的結果為陽性，目前已在關島海軍基地接受隔離安置。

羅斯福號於3月30日傳出首例水兵確診，由《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）率先披露，至今1周，已經擴大為至少155例官兵確診，4000多名全體船員中，約44％已接受新冠病毒檢測。

國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，多數確診官兵症狀都屬於輕微，還沒有出現重症情況需要送醫治療的人。對於克勞齊遭撤職一事，艾斯培則表示，海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）已傳達調查命令，而克勞齊復職希望微乎其微。

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