英國首相強生確診10天持續發燒！　首度入院檢查

▲英國首相強生(Borris Johnson)持續對抗新冠肺炎(COVID-19,武漢肺炎)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國首相強生(Boris Johnson)證實確診新冠肺炎至今10天,唐寧街周日(5日)表示,他因仍持續部分症狀如發燒等,當天去到倫敦一間醫院再次接受檢測。

BBC引述唐寧街一名女性發言人在聲明中指出,強生體溫仍然過高,在醫師「謹慎以對」的建議下,於當晚到醫院接受(第3次)病毒檢測。她補充,首相感謝國民保健署(NHS)的努力,並呼籲大眾遵循政府的防疫指引,繼續待在家中,不但能幫助國民保健署,也能免於他人的死亡。

首相的女性發言人3月曾指出,一旦首相感到不適且不克工作,將會委由順位為第一大臣的外交大臣拉布(Dominic Raab)暫代職位。

已在家隔離的強生對內閣仍握有權力,不過周一(6日)的新冠病毒會議,將會暫時由外交大臣主持。他3月27日證實確診新冠肺炎,之後便一直在唐寧街邸內主持國政。最後幾次對外露面是2日,他當時透過視訊,為NHS和所有正在執行重要任務的人員表達感激之意;3日則是目前最後一次主持新冠病毒會議。

▲強生與女友西蒙茲(Carrie Symonds)。(圖/達志影像/美聯社)。

同樣在3日,強生上傳一段自拍影片到推特,向大眾解釋身體還有一些輕微症狀,「我還有體溫過高的問題,所以根據政府指引,在症狀消失前我必須繼續居家隔離,但我們仍全天全力以赴執行打敗病毒的計畫。」

根據BBC政治版編輯庫恩斯伯格(Laura Kuenssberg),強生應該會在醫院過夜,進行「例行性檢查」。強生的懷孕女友於4日發推,表示自己也出現新冠肺炎主要症狀,過去一周都躺在床上休養,所幸結果為「陰性」。

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0