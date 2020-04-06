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獨家專訪／吳寶春有志「疫」同　打造麵包迷的香蕉新樂園

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▲防疫非常時期，世界麵包冠軍吳寶春分享緩解焦慮心法，重新演繹台灣在地食材香蕉，打造療癒系麵包。（圖／學學文創提供）

▲防疫非常時期，世界麵包冠軍吳寶春分享緩解焦慮心法，重新演繹台灣在地食材香蕉，打造療癒系麵包。（圖／學學文創提供）

文／林淑慧

一隻病毒，竟能撼動全球化進程。防疫非常時期，世界麵包冠軍吳寶春與我們分享緩解焦慮心法，既然出不了國，索性攜手花藝大師凌宗湧、行旅七十餘國的前商周集團執行長王文靜，在今年初夏，重新詮釋台灣代表性食材－香蕉，來一趟山邊水涯的防疫小旅行，品嘗三人有志一同的人生況味。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎（COVID-19）疫情還看不到底，不僅衝擊內需市場，更讓全球景氣急凍，吳寶春在事業佈局上選擇「求穩」，今年暫時放緩亞洲展店的腳步，目光轉回防疫世界第一的台灣，他與二位友人一拍即合，秘境近在咫尺不必遠求，就讓台灣鄉土食材衝出能見度，料理人生百味的美食，吸引麵包迷們一探究竟。

世界麵包冠軍的練功基地　首度不藏私大公開

哪裡可同時把世界冠軍麵包和五星飯店花藝帶回家？就在「品味私塾」。預計於五月下旬開放共學的體驗型課程，憑著台玻董娘、學學文創董事長徐莉玲的好人緣，讓兩大名師不藏私供出明星商品，再請來擅長說故事的王文靜，一同走進吳寶春的練功基地，從台灣串連起南美洲與非洲的香蕉行旅。

▲憑著學學文創董事長徐莉玲的好人緣，讓吳寶春（圖左）、凌宗湧（圖中）不藏私供出明星商品，再請來擅長說故事的王文靜（圖右），從台灣串連起南美洲與非洲的香蕉行旅。（圖／學學文創提供）

▲憑著學學文創董事長徐莉玲的好人緣，讓吳寶春（圖左）、凌宗湧（圖中）不藏私供出明星商品，再請來擅長說故事的王文靜（圖右），從台灣串連起南美洲與非洲的香蕉行旅。（圖／學學文創提供）

吳寶春麥方店的廚房，是孕育世界冠軍麵包大師的練功基地，一位是台灣之光，一位是打入阿麗拉陽朔、西貢柏悅酒店的花藝顧問，為王文靜情義相挺，首度不藏私大公開。採訪當日，國內新冠確診病例首度破百，難免惶惶終日，但吳寶春沾滿麵粉的手幾乎沒停過，心想這次要如何做出療癒系麵包，撫慰島內的台灣人心。

時光倒轉回到十年前。在有「麵包界奧林匹克」之稱的法國「樂斯福世界盃大賽」（Coupe Louise Lesaffre）裡，以台灣水果「荔枝」融入歐式麵包，一舉奪下個人賽冠軍的吳寶春，讓更多歐美人士透過日常的麵包，進一步讓認識台灣好食材。

不過，台灣人再熟悉不過的香蕉，在吳寶春眼中，挑戰性並不下於荔枝或桂圓，「對我來說，香蕉不只是水果，在資源匱乏的年代裡，從枝幹、葉子、花與果實，都能物盡其用。」他說，裡頭有來自童年的貧苦困境與情感記憶。

吳寶春是屏東縣內埔鄉龍泉村的鄉下孩子，兩層樓的老屋前，一抬頭就能望見大武山，村子裡蜿蜒的產業道路，遍地蕉葉飄搖。他悠悠說起，村子裡的老人將香蕉的枝幹編成草繩，香蕉的葉子特別香，紅龜粿就是要用香蕉葉來襯底才有味道。

▲吳寶春沾滿麵粉的手幾乎沒停過，心想這次要如何做出療癒系麵包，撫慰疫情衝擊下的台灣人心。（圖／學學文創提供）

▲吳寶春沾滿麵粉的手幾乎沒停過，心想這次要如何做出療癒系麵包，撫慰疫情衝擊下的台灣人心。（圖／學學文創提供）

從小吃香蕉長大，半生未熟帶點綠色的香蕉，蒸來吃最甜，或是烤的也好吃，烤到香蕉皮出油，撥開黑黑的皮，聞到鄉村的氣味，裡頭藏著軟軟甜甜的味道。以前常聽人說，失戀人要吃香蕉皮，就可以醫治悲傷，香蕉果真有心理療效。

演繹台灣在地素材的嘗試，所在多矣，近年在新加坡攻讀碩士學位進而開店的吳寶春，則是在南洋國度嚐到香蕉的不平常。「原來，香蕉花在還沒盛開的時候，是可食用的，新加坡人將之作為沙拉食材，其口感與味道此生難忘。」他說。

當台蕉遇見北緯38度線的千面香蕉

香蕉和台灣人有著深厚的情感，走進山中尋野蕉的療癒過程中，也有知識性學習。前商周集團執行長王文靜回憶，台蕉輸日事業起於二十世紀初，全盛於六○年代。當時台灣每年平均七成的香蕉外銷日本，年外銷金額達五千萬至六千萬美元，攻佔日本市場八成市佔率，是老一輩所熟知的台灣「香蕉王國」年代。

「在那個年代，蕉農走路有風，坊間流傳酒家與茶室見到蕉農上門，無不奉為座上賓，足見其社經地位之顯赫。」王文靜說，如今許多蕉園荒蕪，蕉金蕉土，她卻在繞過大半個地球的南美洲厄瓜多，重新認識自以為很懂的香蕉，甚至給出「千面女郎」的封號。

▲近年在新加坡攻讀碩士學位進而開店的吳寶春（圖右），在南洋國度嚐到香蕉花作為食材的不尋常，這回他跟著花藝大師凌宗湧上山尋蕉花。（圖／學學文創提供）

▲近年在新加坡攻讀碩士學位進而開店的吳寶春（圖右），在南洋國度嚐到香蕉花作為食材的不尋常，這回他跟著花藝大師凌宗湧上山尋蕉花。（圖／學學文創提供）

多年前，王文靜行旅厄瓜多首都基多（Quito）數日，造訪當地的傳統市集，五花八門的水果盛宴，讓她彷彿劉姥姥進了大觀園，厄瓜多肥沃的土壤，滋養出許多海島沒見過的水果，光是香蕉的種類、顏色、長度、口感，就遠超過台灣人的想像。

「厄瓜多名列全球十大香蕉產地，走進市場，看到一串又一串的巨無霸綠香蕉，果實大如小孩的手臂，堆放在地上待價而沽。這是大蕉（Platano Verde），厄瓜多人不當它是水果，而是烹調入菜，口感接近於馬鈴薯，是當地人仰賴的主食。

不僅如此，走在清晨的厄瓜多鄉間小道，闊葉隨風搖曳成一片蕉海，桃紅色香蕉點綴其中；更奇特的是，蕉樹頂上開出一朵朵粉桃色的香蕉花，像極台北植物園裡的荷花池。

▲吳寶春（圖左）料理尋味童年時光的私房菜，與友人凌宗湧（圖中）、王文靜（圖右）都許了同一個願：「祈禱疫情趕緊結束！」

▲吳寶春（圖左）料理尋味童年時光的私房菜，與友人凌宗湧（圖中）、王文靜（圖右）都許了同一個願：「祈禱疫情趕緊結束！」

「旅行最有趣的地方就在於，顛覆你原本以為的慣常，台灣人熟悉不過的黃香蕉，在厄瓜多，香蕉竟然有著千面女郎的風貌，無奇不有，世界真是浩瀚。」王文靜下了如此註解。

吳寶春與友人們料理尋味童年時光的私房菜，無論世界如何變化，三人都許了同一個願：「祈禱疫情趕緊結束！」一場疫情，打亂人們的日常步調，卻能重新認識在地風土物產，也得到徹底省視身心狀態的機會，創意，就此迸發。

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