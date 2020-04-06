7成捐血者呈陽性！義大利小鎮測試血液病毒反應　醫院緊急說明

▲義大利某小鎮的捐血者有70％對新冠病毒呈現陽性反應。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎在歐洲爆發，許多國家確診案例暴增，義大利疫情更是嚴重。其中，義大利倫巴底大區的某個小鎮中，有醫院對捐血者的血液進行採樣，發現60名捐血者中，有40人對新冠病毒呈現陽性反應，相當於70％的人都罹患、曾經感染新型冠狀病毒。

根據義大利媒體報導，倫巴底大區某個小鎮日前進行捐血者血液檢測，發現60名捐血者當中，有40人的血液出現新型冠狀病毒陽性反應。對此，當地專家認為，這是因為許多無症狀患者的出現。

▼專家認為，是因為裡面有許多無症狀感染者。（圖／路透）



綜合義大利媒體報導，這些數據是從倫巴地洛迪省的科多尼奧（義大利語：Codogno）醫院分析得來，由於許多人沒有出現症狀，患者顯得不知所措。不過，專家澄清，目前面臨緊急狀況，民眾依舊可以捐血。

科多尼奧醫院人員說明，若拭子測試結果呈陽性反應，我們會立刻要求捐血者進行隔離，但若結果呈現陰性，我們72小時之後才會再度進行檢測。科多尼奧醫院人員說，儘管60名捐血者中，有40人的血液出現新冠病毒陽性反應，但這個結果與拭子採樣結果不會相同，有些人屬於無症狀感染者，因此體內產生抗體。

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