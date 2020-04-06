跟進富邦！國泰金今起1200員工居家辦公　新光、中信金急查旅遊史

▲清明連假期間，花蓮湧入大批觀光人潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未見遏止之勢，在清明連假期間，全台各地旅遊景點人潮湧現，指揮中心為避免疫情擴散，4月4日針對11個景點發布發送「國家級警報」，呼籲民眾應避免前往。各家金控嚴陣以待，富邦金5日開出第一槍，緊急宣布連假去過11處景點員工從6日至17日採行居家辦公，隨後國泰金、新光金也跟進，其餘金控或銀行也紛紛展開調查員工旅遊史。

各家金控或金融機構為維護安全，紛紛採取最高標準，其中富邦金開第一槍，率先對內宣布，針對同仁或同住親友4月2日至5日曾前往政府細胞簡訊所載的11個熱門風景區／景點者，無論是否過夜，於4月6日至4月17日改為居家辦公。

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國泰金控也對此展開調查，春假期間去過防疫中心公告熱門景點的同仁，約近1200位，緊急通知全部居家辦公二周，而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公，且早晚必需量測體溫，努力做好各個相關措施。

中信金控考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，因此金控轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁明天（4月6日）起至4月17日於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

新光金控也宣布，今天晚間8點已全面啟動調查作業，於放假期間（ 4月2日至4月5日），本人或同住親友有前往政府公布的11個風景區， 應立即呈報，並於4月6日至4月17日改為居家辦公。

所謂的11個風景區及景點，包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭坤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等坤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等10處、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。