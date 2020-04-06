　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

跟進富邦！國泰金今起1200員工居家辦公　新光、中信金急查旅遊史

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼清明連假，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲清明連假期間，花蓮湧入大批觀光人潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未見遏止之勢，在清明連假期間，全台各地旅遊景點人潮湧現，指揮中心為避免疫情擴散，4月4日針對11個景點發布發送「國家級警報」，呼籲民眾應避免前往。各家金控嚴陣以待，富邦金5日開出第一槍，緊急宣布連假去過11處景點員工從6日至17日採行居家辦公，隨後國泰金、新光金也跟進，其餘金控或銀行也紛紛展開調查員工旅遊史。

各家金控或金融機構為維護安全，紛紛採取最高標準，其中富邦金開第一槍，率先對內宣布，針對同仁或同住親友4月2日至5日曾前往政府細胞簡訊所載的11個熱門風景區／景點者，無論是否過夜，於4月6日至4月17日改為居家辦公。

請繼續往下閱讀...

國泰金控也對此展開調查，春假期間去過防疫中心公告熱門景點的同仁，約近1200位，緊急通知全部居家辦公二周，而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公，且早晚必需量測體溫，努力做好各個相關措施。

中信金控考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，因此金控轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁明天（4月6日）起至4月17日於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

新光金控也宣布，今天晚間8點已全面啟動調查作業，於放假期間（ 4月2日至4月5日），本人或同住親友有前往政府公布的11個風景區， 應立即呈報，並於4月6日至4月17日改為居家辦公。

所謂的11個風景區及景點，包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭坤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等坤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等10處、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

ET快訊
新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商
快訊／陳時中提「彈性上下班」　內政部明率先實施
富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

東森率先啟動收假防疫　王令麟：到過警報11景點周一起居家辦公

跟進富邦！國泰金今起1200員工居家辦公　新光、中信金急查旅遊史

連假曾到11景點！國泰金宣布：「1200員工」改居家辦公　新光金跟進

富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公12天

任立中：大數據行銷只靠分析還不夠

瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

口罩實名制2.0推手　關貿公司12天完成國家級任務

影／創17年新低！汽油零售價明起降價0.9元「九五跌破19元大關」

利率迫降壓縮固定收益報酬　證券化商品兩大優勢吸睛

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

周深vs.華晨宇「高音對決」Start！　《想見你想見你想見你》升10度沒在怕

東森率先啟動收假防疫　王令麟：到過警報11景點周一起居家辦公

跟進富邦！國泰金今起1200員工居家辦公　新光、中信金急查旅遊史

連假曾到11景點！國泰金宣布：「1200員工」改居家辦公　新光金跟進

富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公12天

任立中：大數據行銷只靠分析還不夠

瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

口罩實名制2.0推手　關貿公司12天完成國家級任務

影／創17年新低！汽油零售價明起降價0.9元「九五跌破19元大關」

利率迫降壓縮固定收益報酬　證券化商品兩大優勢吸睛

抓到了！基隆港警邊境攔查　2名緬甸籍船員違法登岸

「2萬人撲黃山」爆了！連3公告停止入園　風景區道歉：讓安徽人民失望了

東森率先啟動收假防疫　王令麟：到過警報11景點周一起居家辦公

杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

7成捐血者呈陽性！義大利小鎮測試血液病毒反應　醫院緊急說明

連假一堆人趴趴走！　曾之喬籲別亂跑「讓自己和別人深陷危險」

「渾水研究」2月就打假瑞幸　千名調查員蒐證...89頁報告踢爆膨脹事實

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水　載650名陸戰隊赴遠洋！

跟進富邦！國泰金今起1200員工居家辦公　新光、中信金急查旅遊史

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

財經熱門新聞

國泰金：1200員工6日改居家辦公

富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公12天

跟進富邦！國泰金今起1200人居家辦公

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

東森王令麟：到過警報11景點居家辦公

瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

創17年新低！汽油零售價明起降價0.9元「九五跌破19元大關」

Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

口罩實名制2.0推手　關貿公司12天完成國家級任務

儲油空間爆滿　油價將跌0元以下

疫情衝擊產業53%勞工擔心放無薪假　四成八憂因此被裁員

台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

Work from Home工時、加班怎麼算？　必知勞動權益一次看懂

更多熱門

相關新聞

福原愛親授防疫5絕招「回家馬上洗澡」日網驚呆

福原愛親授防疫5絕招「回家馬上洗澡」日網驚呆

日本受到新冠肺炎疫情影響，首都東京確診人數破千例，喜劇泰斗志村健染疫離世，娛樂圈眾多名人受到感染，政府如何對應令全世界關注。桌球天后福原愛在推特分享自己的防疫方法，讓日本網友震驚「有必要這樣嗎？」

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

留美女學生爽遊歐洲　18天後確診

留美女學生爽遊歐洲　18天後確診

陳時中提彈性上　內政部6日執行

陳時中提彈性上　內政部6日執行

關鍵字：

富邦金中信金國泰金金控銀行景點新冠肺炎武漢肺炎細胞簡訊警報居家辦公

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡波能出生5天「又出狀況」

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

國泰金：1200員工6日改居家辦公

陳時中提彈性上　內政部6日執行

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

14 天內不要接近連假出遊的人

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公12天

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

想去產檢被罵！歐陽靖崩潰「根本不該回台」

台南驚傳女駕駛停車墜B3受困搶救

更多

最夯影音

更多
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面