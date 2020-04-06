　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂決定捐出自己1個月的薪水，對抗疫情。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）決定捐出「一個月的薪水」，幫助對抗國內疫情。總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）5日透過聲明表示，同胞一起在公共衛生緊急狀態自願減薪，總統同樣為此捐出一個月的薪水。據了解，杜特蒂去（2019）年的月薪約有40萬披索（約新台幣24萬元）。

綜合外媒報導，菲律賓政府抗疫工作小組發言人諾格拉雷斯（Karlo Nograles）4日表示，包括他在內，杜特蒂的大多數內閣成員自願連續3個月減薪75％給政府對抗新冠肺炎；眾議院則有約200名議員也同意，將捐出他們5月的全薪，幫助政府集資。

▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

▲受到疫情影響，菲律賓馬尼拉連封17座城市。（圖／路透）

報導也指出，200位眾議員將捐出的5月薪水，總額估計超過4000萬披索，到時也會發動網路募款，最終目標是募到1億披索。根據最新疫情數字顯示，菲律賓境內累計確診3246例，其中有152人死亡，64人治癒出院。

面對疫情，杜特蒂2日也祭出鐵手腕，由於未見疫情緩和，甚至還出現違規民眾，讓他說出重話，「對於這些違反規定的人，可能將面臨被槍斃」。

ET快訊
新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商
快訊／陳時中提「彈性上下班」　內政部明率先實施
富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

7成捐血者呈陽性！義大利小鎮測試血液病毒反應　醫院緊急說明

快訊／利比亞前總理感染新冠肺炎病逝　享壽68歲

義大利「誰能解封由抗體決定」？　人類分等引起道德爭議

蔡崇信和馬雲捐贈1,000台呼吸器至紐約　古莫：重新分配資源

攝影師號召「為醫護歡呼」！喝采聲撼動芝加哥　居們鼓掌淚謝：有你真好

救援行動中止！美國前參議員甘迺迪女兒、孫子失蹤　搜救26hrs判定死亡

女記者採訪中鏢「變毒王」！參加媽生日趴傳染8親友...2人死亡　她嚇傻回應

羅斯福號155人確診！　病毒如何攻進航母還是謎

韓媒大讚：2個男人守住台灣！　「全球防疫典範」真正超前部署

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

周深vs.華晨宇「高音對決」Start！　《想見你想見你想見你》升10度沒在怕

杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

7成捐血者呈陽性！義大利小鎮測試血液病毒反應　醫院緊急說明

快訊／利比亞前總理感染新冠肺炎病逝　享壽68歲

義大利「誰能解封由抗體決定」？　人類分等引起道德爭議

蔡崇信和馬雲捐贈1,000台呼吸器至紐約　古莫：重新分配資源

攝影師號召「為醫護歡呼」！喝采聲撼動芝加哥　居們鼓掌淚謝：有你真好

救援行動中止！美國前參議員甘迺迪女兒、孫子失蹤　搜救26hrs判定死亡

女記者採訪中鏢「變毒王」！參加媽生日趴傳染8親友...2人死亡　她嚇傻回應

羅斯福號155人確診！　病毒如何攻進航母還是謎

韓媒大讚：2個男人守住台灣！　「全球防疫典範」真正超前部署

獨家專訪／吳寶春有志「疫」同　打造麵包迷的香蕉新樂園

抓到了！基隆港警邊境攔查　2名緬甸籍船員違法登岸

「2萬人撲黃山」爆了！連3公告停止入園　風景區道歉：讓安徽人民失望了

東森率先啟動收假防疫　王令麟：到過警報11景點周一起居家辦公

杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

7成捐血者呈陽性！義大利小鎮測試血液病毒反應　醫院緊急說明

連假一堆人趴趴走！　曾之喬籲別亂跑「讓自己和別人深陷危險」

「渾水研究」2月就打假瑞幸　千名調查員蒐證...89頁報告踢爆膨脹事實

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水　載650名陸戰隊赴遠洋！

跟進富邦！國泰金今起1200員工居家辦公　新光、中信金急查旅遊史

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

國際熱門新聞

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

南韓：吞退燒藥通過檢疫要重罰

女記者中鏢！參加媽生日趴傳8人2死

結婚51年　確診夫妻相隔6分鐘分別離世

CNN：台灣抗疫舉措全球最好！

網號召為醫護歡呼　喝采撼動城市

全球「最大果菜市場」變停屍間！

美醫生1月患流感測出新冠抗體 網友：我更早

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

義大利解封由「抗體」決定？　人類分等引爭議

杜特蒂捐1個月薪！官員減薪75％抗疫

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

更多熱門

相關新聞

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

新冠肺炎在歐洲爆發，許多國家確診案例暴增，義大利疫情更是嚴重。其中，義大利倫巴底大區的某個小鎮中，有醫院對捐血者的血液進行採樣，發現60名捐血者中，有40人對新冠病毒呈現陽性反應，相當於70％的人都罹患、曾經感染新型冠狀病毒。

連假趴趴走！曾之喬籲別亂跑「深陷危險」

連假趴趴走！曾之喬籲別亂跑「深陷危險」

跟進富邦！國泰金今起1200人居家辦公

跟進富邦！國泰金今起1200人居家辦公

福原愛親授防疫5絕招「回家馬上洗澡」日網驚呆

福原愛親授防疫5絕招「回家馬上洗澡」日網驚呆

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

關鍵字：

東南亞要聞杜特蒂新冠肺炎薪水減薪抗疫菲律賓

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡波能出生5天「又出狀況」

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

國泰金：1200員工6日改居家辦公

陳時中提彈性上　內政部6日執行

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

14 天內不要接近連假出遊的人

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公12天

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

想去產檢被罵！歐陽靖崩潰「根本不該回台」

《夫婦》韓素希崩壞舊照曝光　瘋傳整形：我像媽媽

更多

最夯影音

更多
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面