杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

▲杜特蒂決定捐出自己1個月的薪水，對抗疫情。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）決定捐出「一個月的薪水」，幫助對抗國內疫情。總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）5日透過聲明表示，同胞一起在公共衛生緊急狀態自願減薪，總統同樣為此捐出一個月的薪水。據了解，杜特蒂去（2019）年的月薪約有40萬披索（約新台幣24萬元）。

綜合外媒報導，菲律賓政府抗疫工作小組發言人諾格拉雷斯（Karlo Nograles）4日表示，包括他在內，杜特蒂的大多數內閣成員自願連續3個月減薪75％給政府對抗新冠肺炎；眾議院則有約200名議員也同意，將捐出他們5月的全薪，幫助政府集資。

▲受到疫情影響，菲律賓馬尼拉連封17座城市。（圖／路透）

報導也指出，200位眾議員將捐出的5月薪水，總額估計超過4000萬披索，到時也會發動網路募款，最終目標是募到1億披索。根據最新疫情數字顯示，菲律賓境內累計確診3246例，其中有152人死亡，64人治癒出院。

面對疫情，杜特蒂2日也祭出鐵手腕，由於未見疫情緩和，甚至還出現違規民眾，讓他說出重話，「對於這些違反規定的人，可能將面臨被槍斃」。