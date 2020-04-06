振興紓困「疫」波波　沈榮津：經濟部預算逼近千億規模

▲為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（6）日表示，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，追加預算達111億元，將待疫情穩定後再上路。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院拍板紓困加碼方案，經濟部長沈榮津今（6）日表示，為加大消費促進效果，將於此波疫情趨緩後，增列111億元辦理酷碰折扣優惠，推升經濟部紓困振興整體預算逼近千億元規模。

因應疫情紓困，行政院上周召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，行政院長蘇貞昌拍板追加特別預算1500億元，紓困規模達1兆500億元，強調要用「1兆元救台灣」。

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立法院財委會今天以「因應武漢肺炎疫情有關經濟部主管之紓困振興預算規劃運用與執行」為題，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備詢；沈榮津指出，經濟部在原有的特別預算 204.91 億元之外，第二階段再追加 774.24 億元預算，以因應疫情紓困。

沈榮津表示，第二階段擴大紓困振興方案共有六大重點，包括：一、就營收受衝擊50%以上之艱困企業，提供員工薪資及營運資金補貼；二、提供企業水電費折扣減免及緩繳措施；三、配合中央銀行提撥2,000億元提供銀行增加中小企業貸款之承作家數，增列利息補貼經費。

其次，考量中大型企業融資額度需要，經濟部也規劃增列200億元信用保證專款；另為加大消費促進效果，將於此波疫情趨緩後，增列111億元辦理酷碰折扣優惠。最後，經濟部也將建置1988紓困振興專線單一服務窗口，受理全國民眾及企業免費諮詢各部會紓困振興業務。

沈榮津表示，經濟部已於3月中旬陸續召開11場次產業關懷座談會，瞭解產業受疫情影響程度，據以規劃第二階段紓困振興方案，而規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，期待要能刺激消費，每人每月上限1千元，發放期間為三個月，將追加預算超過百億元，並待疫情穩定後再上路。