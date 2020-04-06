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新壽推「活力罩」醫療險　防疫有保障

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▲新冠肺炎疫情升溫，搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情延燒，通勤族皆戴上口罩自我防護。（圖／記者林敬旻攝）

圖、文／新光人壽提供

目前正值新冠肺炎延燒，新光人壽提醒民眾依中央流行疫情指揮中心建議，落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，人人都做好自我防疫措施，就是對疫情降溫最直接的幫助，也是對第一線防疫人員最大的支持。新光人壽持續關心全民健康，在目前疫情升溫民眾擔心個人健康之際，希望提供客戶更優質的關懷及照顧，除了鼓勵保戶在防疫期間有更多機會習慣線上交易、智能客服等數位自主服務外，更取消法定傳染病之疾病等待期30日限制，提供保戶即時保障。為了讓民眾能進一步安心防疫，新光人壽於4月1日推出全新抗疫商品「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」，結合法定傳染病住院保障加倍特色，30歲男性一年保費只要910元即可享有每天住院最高5,000元日額的保障，輕鬆打造安全防護網，鼓勵保戶及早規劃、有備無患。

「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」（以下簡稱「活力罩」），開放0～65歲民眾投保，包含四大特色：

請繼續往下閱讀...

1. 一定罩：「活力罩」為一年期定期健康險，適合防疫期間彈性強化保障。

2. 乎恁罩：「活力罩」為住院醫療日額險，順應疫情期間民眾住院保障需求增加，不論入住加護病房或燒燙傷病房，都可享有更高額保障。

3. 法力罩：納入法定傳染病設計，舉凡因符合行政院衛生福利部最新公告依傳染病防治法第三條規定之傳染病，如新冠肺炎、登革熱、腸病毒等住院診療者，住院日額保障加倍給付。

4. 即時罩：法定傳染病取消疾病等待期30日，保障即時無漏洞。

▲▼新光人壽,活力罩,醫療險,防疫。（圖／新光人壽提供）

▲▼新光人壽,活力罩,醫療險,防疫。（圖／新光人壽提供）

以30歲男性為例，投保「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」住院醫療日額1,000元，年繳保險費910元，若因新冠肺炎於負壓隔離病房住院42日後轉入一般病房治療8日，可領取住院日額保險金1,000元 x 50日，長期住院生活補助保險金1,000元 x 20日，負壓隔離病房比照加護病房給付加護病房保險金2,000元 x 42日，以及法定傳染病住院關懷保險金1,000元 x 50日，合計共20.4萬元。

新光人壽提醒，為確保國人都能獲得一視同仁的防護，口罩有實名制，新光「活力罩」則有每人限購一單、每單住院醫療日額1,000元的限制。新光人壽再次呼籲，非常時期，國人要做好非常準備，除了預備日常所需物資外，盡量減少不必要的外出，趁著全民防疫期間，多花些時間與家人相處，並藉此檢視家庭保障是否完整。透過新光「活力罩」補強醫療保障，不要讓個人的醫療缺口，成為家庭風險防治的破口。

更多詳情請見https://www.skl.com.tw/content.html?insId=U4D01

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