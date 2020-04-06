改變世界從自己開始！挺「綠色消費」刷王道銀行簽帳卡　現金回饋最高5.22％

▲「綠色消費」聽起來無趣又嚴肅？其實現下許多品牌都以「對環境傷害較少」的理念研究、開發商品，好吃好用的同時，還能進一步守護環境！（圖／pixabay，下同）

財經中心／綜合報導

每季流行的衣服、配件、包包都想擁有？每年新出的3C新機都想入手？但一想到有研究指出，許多商品在生產過程中造成的污染，會為環境帶來極大壓力與負擔，頓時好有罪惡感。然而，追求便利、好品質的生活是人之常情，有沒有辦法在享受美好人生的同時，還能同時照顧到地球環境？王道銀行近來推廣「綠色消費」，特別與國內23家「綠色消費力合作品牌」合作，即日起至今(2020)年底12月31日只要持簽帳金融卡購買指定店家產品，就能獲得最高5.22%的現金回饋，鼓勵消費者認識這些致力於環境保護、弱勢扶助、公平貿易等議題的商家，進而為自己的消費行為負責，給地球一個永續的未來。

事實上，目前共23家的「綠色消費力合作品牌」囊括我們每日不可或缺的食品、家用品、文具、衣物甚至保養品。例如知名的在地酪農品牌「鮮乳坊」，以不浪費的精神達到消費者、土地、農夫3方共好的「格外農品」；在生活用品方面，有採用苦茶油製出不刺激洗浴品的「茶籽堂」、強調還給肌膚單純美好的純淨保養品牌「綠藤生機」，還有重視公平貿易、環境友善、引進結合創新設計與傳統工藝等品項的「繭裹子」。貼心的是，民眾不用特地到門市採買，因為這些品牌都設有線上商店，打開網頁、翻閱介紹、點選商品，將原本的購物習慣轉成「綠色消費」，原來也可以很「無痛」。

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儘管這23家的「綠色消費力合作品牌」從吃的到用的選擇眾多，但王道銀行仍持續邀請其他社會企業一起加入綠色消費的行列，希望為消費者打造一個好逛好買的「綠色消費市場」。不論活動是否結束，都能將——「選擇對環境傷害較少的綠色消費」，這個需要現代人好好面對、貫徹的理念，深植在每個人心中。

▲向堅持友善耕作的小農購買農產品，人們不僅吃得安心，同時也能藉由「綠色消費」保護土地。

突然改變消費習慣，難免需要時間習慣，但趁著王道銀行這波便利的消費手續與加碼的Bonus回饋，正好做為自己「消費不忘愛地球」的動力！現在只要在王道銀行網站或APP完成線上開戶並選擇一般簽帳卡，今年底前不限國內外通路刷卡消費即享1%的現金回饋，想查詢扣款明細及餘額，也可於APP即時查詢，大大減少臨櫃、列印明細等資源的消耗。

年底前，刷卡購買「綠色消費力合作品牌」的產品，王道銀行更以4/22世界地球日為名，大方加碼4.22％現金回饋，加上一般卡別原有國內外不限通路刷卡消費1%現金回饋，最高回饋共5.22%，支持消費者對地球環境的友善選擇！但若是為了加碼優惠而過量購買「綠色消費產品」，一樣會對社會環境造成負擔和浪費，因此在不鼓勵過量消費的期許下，綠色消費加碼回饋金每月需登錄一次，每月限額5,000名、每人每月上限100元。

▲持王道銀行簽帳金融卡，購買指定「綠色消費力合作品牌」的產品，就能獲得最高5.22%的現金回饋，鼓勵消費者支持「綠色消費」行動。（圖／王道銀行提供）

「你花的每一塊錢，都選擇了你要的世界。」隨著「愛護地球」成為社會共識，以綠色消費為理念的品牌店家，其實早已出現在人們的生活周遭；如今，還有銀行特別祭出回饋優惠，讓有心的消費者終於能安心。享受生活與重視環保之間再也沒有衝突！當人們有意識面對每一筆消費對環境帶來的影響，就是將環保理念落實在生活最實際的行動。