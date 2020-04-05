連假曾到11景點！國泰金宣布：「1200員工」改居家辦公　新光金跟進

▲國泰金宣布跟進，6日起1200員工改居家辦公。（圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

清明4天連假讓國內許多知名景點出現大量人潮，指揮中心4日針對11個熱點風景區發送警報。繼富邦金控率先宣布，員工連假到11景點旅遊，上班改為居家辦公後，國泰金控、新光金控5日在宣布跟進，其他包含中信金控、兆豐金控與第一金控等則宣布，加強員工自主健康管理。

國泰金控5日晚間表示，全金控調查有1200多人曾到11景點旅遊，因此宣布上述員工6日起必須居家辦公，外勤業務員則是不得外出拜訪客戶，統一採網路或通訊軟體聯繫。新光金控5日晚間8時也緊急啟動調查作業，只要員工到過被點名的11景點，6日起至17日改為居家辦公。

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指揮中心點名的11個熱點風景區，包含阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮，另外特別點名屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊要保持社交距離或全程戴口罩。

雖然政府只有呼籲民眾到11熱點風景區時，務必配合保持1公尺以上的社交距離，若無法保持社交距離則全程應配戴口罩。金控公司或金融機構為了保持運作穩定，多數公司決定以最高標準對待，員工本人或同住者只要到過11熱點，該員工就必須改為居家辦公。

除了富邦金控、國泰金控與新光金控外，其餘如中信金控、兆豐金控與第一金控等，目前均有調查員工是否有到過11熱點旅遊，有旅遊史的員工將加強其自主管理，包含全天候戴口罩等。