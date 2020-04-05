富邦金超前部署　清明連假去11熱門景點「明起居家辦公12天」

▲在清明連假期間，國內各大景點湧現旅遊人潮，指揮中心透過細胞簡訊，提醒民眾保持社交距離或配戴口罩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，在清明連假期間，國內各大景點湧現旅遊人潮，富邦金今（5）日表示，緊急通知所有員工，如在清明連假到過指揮中心點名的11個熱點風景區，從明天開始至17日為止，改為「居家辦公」。

富邦金表示，4月4日政府針對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，為確保客戶及全體同仁健康，迅速在4月5日對內宣布，針對同仁或同住親友4月2日至5日曾前往政府細胞簡訊所載的11個熱門風景區／景點者（無論是否過夜），於4月6日至4月17日改為居家辦公。

請繼續往下閱讀...

富邦金指出，配合此一措施，立即進行同仁假期旅遊足跡調查，並完成未來2周居家辦公通知及人力調度佈署，居家辦公均不扣個人年假，視做正常上班，所有客戶服務也正常進行。

此外，中信金控也考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，因此金控轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁明天（4月6日）起至4月17日於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。