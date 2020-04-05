　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

富邦金超前部署　清明連假去11熱門景點「明起居家辦公12天」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩，民眾按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲在清明連假期間，國內各大景點湧現旅遊人潮，指揮中心透過細胞簡訊，提醒民眾保持社交距離或配戴口罩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，在清明連假期間，國內各大景點湧現旅遊人潮，富邦金今（5）日表示，緊急通知所有員工，如在清明連假到過指揮中心點名的11個熱點風景區，從明天開始至17日為止，改為「居家辦公」。

富邦金表示，4月4日政府針對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，為確保客戶及全體同仁健康，迅速在4月5日對內宣布，針對同仁或同住親友4月2日至5日曾前往政府細胞簡訊所載的11個熱門風景區／景點者（無論是否過夜），於4月6日至4月17日改為居家辦公。

請繼續往下閱讀...

富邦金指出，配合此一措施，立即進行同仁假期旅遊足跡調查，並完成未來2周居家辦公通知及人力調度佈署，居家辦公均不扣個人年假，視做正常上班，所有客戶服務也正常進行。

此外，中信金控也考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，因此金控轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁明天（4月6日）起至4月17日於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

ET快訊
富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公
志村健罹新冠肺炎逝…緋聞AV女優忍7天曬私照　背後故事藏洋蔥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

富邦金超前部署　清明連假去11熱門景點「明起居家辦公12天」

任立中：大數據行銷只靠分析還不夠

瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

口罩實名制2.0推手　關貿公司12天完成國家級任務

影／創17年新低！汽油零售價明起降價0.9元「九五跌破19元大關」

利率迫降壓縮固定收益報酬　證券化商品兩大優勢吸睛

影／Work from Home工時、加班怎麼算？　必知勞動權益一次看懂

台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

爸媽看過來！　存「子女教育金」掌握3大心法免煩惱

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

富邦金超前部署　清明連假去11熱門景點「明起居家辦公12天」

任立中：大數據行銷只靠分析還不夠

瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

口罩實名制2.0推手　關貿公司12天完成國家級任務

影／創17年新低！汽油零售價明起降價0.9元「九五跌破19元大關」

利率迫降壓縮固定收益報酬　證券化商品兩大優勢吸睛

影／Work from Home工時、加班怎麼算？　必知勞動權益一次看懂

台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

爸媽看過來！　存「子女教育金」掌握3大心法免煩惱

快訊／恭喜！八三夭劉逼無預警宣布秘婚當爸...曬「超音波照」嗨喊：遇到他了！

小小傑滿1歲啦…福原愛一家溫馨慶生！　曬合照「逆天長腿」成亮點

鋼鐵人證實「親人因肺炎病逝」　戴口罩、手套度過55歲生日

新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商前

引擎蓋長出「4隻粉紅新生兒」　她妙招引松鼠媽築新巢

本土感染源超難找！　ICU名醫要全民「每天一件事」高效率還原路徑

外出忘關門！「一坨黑影」闖家門6次　結局讓媽超感動

Nike把經典鞋盒變成造型包！完美還原勾勾與顏色　運動、旅行拎這款最潮

富邦金超前部署　清明連假去11熱門景點「明起居家辦公12天」

疫情遊客銳減！　近28萬隻欖蠵龜「上岸築巢」已7年未見

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

財經熱門新聞

創17年新低！汽油零售價明起降價0.9元「九五跌破19元大關」

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

連六降！專家估下周汽油再降九角「加油再等等！」

Work from Home工時、加班怎麼算？　必知勞動權益一次看懂

瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

口罩實名制2.0推手　關貿公司12天完成國家級任務

經濟部：台灣口罩產能優先

儲油空間爆滿　油價將跌0元以下

疫情衝擊產業53%勞工擔心放無薪假　四成八憂因此被裁員

台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

國際油價本週反彈逾30％！　謝金河：減產只是治標

存子女教育金掌握3大心法免煩惱

亂世投資術！定期定額抗波動　長期投資表現可期

更多熱門

相關新聞

鋼鐵人證實「親人因肺炎病逝」

鋼鐵人證實「親人因肺炎病逝」

好萊塢巨星小勞勃道尼（Robert Downey Jr）因「鋼鐵人」一角紅遍全球，昨（4日）是他的55歲生日，他戴著口罩、塑膠手套以及帽子，看起來防疫做得相當徹底。他在貼文中透露「親人因新冠肺炎過世」，讓許多粉絲看了相當難過，要他保持節哀。

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

網號召為醫護歡呼　喝采撼動城市

網號召為醫護歡呼　喝采撼動城市

醫師悲觀揭5補救：連假結束迎感染症浪潮

醫師悲觀揭5補救：連假結束迎感染症浪潮

義控俄「間諜藏醫療團」！爆口水戰

義控俄「間諜藏醫療團」！爆口水戰

關鍵字：

富邦金新冠肺炎武漢肺炎清明連假景點居家辦公

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

蔡波能出生5天「又出狀況」

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

墾丁大街一天巨變！警強制上套

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面