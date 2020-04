攝影師號召「為醫護歡呼」！喝采聲撼動芝加哥　居們鼓掌淚謝：有你真好

▲美國芝加哥居民為醫護人員掌聲。(圖/翻攝自Barry Butler Photography臉書)

記者趙蔡州/綜合報導

美國一名攝影師4日在推特發起「大聲喧鬧!」(Let's Get Loud)活動,號召住在芝加哥的居民在同一時間打開窗戶,用鼓掌與歡呼替在第一線防疫的醫護致敬。美國新冠肺炎(COVID-19)已經有312245確診、累積8503人死亡,儘管當地開使出現醫療資源缺乏的情況,許多醫護人員仍站在第一線防疫。

美國各地近期均出現醫療資源缺乏的嚴峻情況,儘管如此醫護們仍站在第一線奮戰,也因此傳出許多起醫護確診,甚至死亡的消息。美國一名攝影師Barry Butler日前在各大社群媒體發起「芝加哥,大聲喧鬧吧!」(Chicago Let’s get loud!)號召居民用鼓掌與歡呼激勵在第一線防疫的醫護們。

消息曝光後馬上獲得當地居民的支持,活動4日(星期六)晚間8時開始的時候,整個芝加哥市區瞬間傳出驚天動地的喝采與鼓掌聲,甚至有人拿起鐵鍋等器具敲打,還有人在窗戶外掛起閃亮的燈飾,儘管不能到第一線鼓勵正在奮戰的醫護們,大家仍透過各種的方式,希望能對醫護們表達支持與感激之情。

活動結束後,馬上有網友在推特、Instagram與臉書上傳當時的場景,大家紛紛以「芝加哥強大」(chicago strong)為標題,希望這一次的疫情可以平安度過、醫護人員可以平安健康的回家與家人團聚,也有人留言感謝這一次願意參加活動的居民們。

Chicago is still showing some love, every night at 8PM.



For many, it’s the only interaction they get each day.. and I can’t explain the range of emotions it makes me feel pic.twitter.com/reiqOMMDIF