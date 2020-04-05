攝影師號召「為醫護歡呼」！喝采聲撼動芝加哥　居們鼓掌淚謝：有你真好

▲美國芝加哥居民為醫護人員掌聲。（圖／翻攝自Barry Butler Photography臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名攝影師4日在推特發起「大聲喧鬧！」（Let's Get Loud）活動，號召住在芝加哥的居民在同一時間打開窗戶，用鼓掌與歡呼替在第一線防疫的醫護致敬。美國新冠肺炎（COVID-19）已經有312245確診、累積8503人死亡，儘管當地開使出現醫療資源缺乏的情況，許多醫護人員仍站在第一線防疫。

美國各地近期均出現醫療資源缺乏的嚴峻情況，儘管如此醫護們仍站在第一線奮戰，也因此傳出許多起醫護確診，甚至死亡的消息。美國一名攝影師Barry Butler日前在各大社群媒體發起「芝加哥，大聲喧鬧吧！」（Chicago Let’s get loud!）號召居民用鼓掌與歡呼激勵在第一線防疫的醫護們。

消息曝光後馬上獲得當地居民的支持，活動4日（星期六）晚間8時開始的時候，整個芝加哥市區瞬間傳出驚天動地的喝采與鼓掌聲，甚至有人拿起鐵鍋等器具敲打，還有人在窗戶外掛起閃亮的燈飾，儘管不能到第一線鼓勵正在奮戰的醫護們，大家仍透過各種的方式，希望能對醫護們表達支持與感激之情。

活動結束後，馬上有網友在推特、Instagram與臉書上傳當時的場景，大家紛紛以「芝加哥強大」（chicago strong）為標題，希望這一次的疫情可以平安度過、醫護人員可以平安健康的回家與家人團聚，也有人留言感謝這一次願意參加活動的居民們。