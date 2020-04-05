巴黎「最大生鮮市場」變停屍間！攤商邊賣肉....一旁就是千具棺木群

▲法國朗吉國際市場占地232公頃。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

法國新冠肺炎確診數突破6萬例，超過7500人死亡，面對暴增的死亡病患，法國政府決定將該國最大果菜批發市場的「部分空間」改為停屍間，放置來不及下葬的新冠肺炎病患遺體，巨大的冷藏室估計約可存放1000具棺木；而其餘空間將持續販售蔬果與肉類。

▲市場部分空間將改建成停屍間。（圖／達志影像／美聯社）

根據英國《每日郵報》報導，朗吉國際市場（Rungis International Market）是巴黎的主要市場，也是世界上最大的食品批發市場。而法國政府為了解決病患遺體的存放問題，決定將朗吉國際市場的部分空間，改建成停屍間，家人與親朋好友允許在嚴格的條件下，前來瞻仰送行。

▲許多廚師都會直接到市場挑選食材。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士表示，「這項決定有其必要性，因為殯儀館無法應付這麼大的死亡人數，急需要更多空間，所有棺木會在4日陸續送抵朗吉國際市場。」巴黎警察局長拉曼（Didier Lallement）證實，停屍間將設置在市場的邊緣，與其他蔬果、食品的銷售地點隔離開來。

據了解，用有近千年歷史的朗吉國際市場占地232公頃，又被稱作「法國的菜籃子」、「巴黎的胃」，許多廚師與美食愛好者都會直接來此購買食材；市場內有1400多家攤商，工作人員約在1.5萬人左右，同時每天有2.6萬輛卡車進出。

►美消防員搭雲梯車登4樓 手拿「早日康復」紙板隔窗為確診弟兄打氣

►貧民窟傳死亡病例、百萬勞工徒步返鄉 印度醫師憂：疫情準備大爆發

►行人車輛都消失！英禁足令鹿群爽霸住宅區 悠哉躺草坪吃飽就睡