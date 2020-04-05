遊輪一船員死因不明！有人確診5天才啟動隔離　900多人困海上

▲皇家加勒比遊輪是皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean International）與精緻遊輪（Celebrity Cruises）等公司的母公司。圖為名人無極號。（圖／翻攝自臉書／Celebrity Infinity）

記者詹雅婷／編譯

邁阿密皇家加勒比遊輪證實旗下「名人無極號」（Celebrity Infinity）一名船員在船上過世，但不願透露死因，目前有900多名船員無法下船。令人關注的是，在乘客全數下船後，郵輪才透過內部備忘錄告知船員先前有船員感染新冠肺炎，過了5天才要求在船艙內進行隔離，船上人員踢爆，「他們說沒有人確診，但船上沒有測試設備，根本不可能會有『染疫者』出現。」

CNN報導，名人無極號經過14天海上行程後，船隻在3月14日至23日期間來到邁阿密港，讓乘客下船，與此同時，公司也鼓勵船員們一起參加船上的活動，包括音樂會、電影之夜、劇場表演、工作人員聚會等，數百人聚集在一起。只不過，一切都在23日變了調。

在乘客全數下船後，郵輪公司23日發送內部備忘錄給3月9日至14日曾在船上工作的船員們，告知當時有一名船員現在已經確認感染新冠肺炎，提醒船員要每天進行2次體溫檢測，且要避免與他人接觸。但即便如此，船上人員梅利姆（Julia Melim）透露，船員們仍被要求在人潮滿滿的用餐區吃自助餐，且試圖在會議中提出社交距離的需要時被制止，得到「這艘船是最安全的地方」的答案。

梅利姆表示，部分船員27日開始出現新冠肺炎相關症狀，直到3月28日，名人無極號才要求所有人必須在自己的船艙內進行隔離，餐點直接送到房間門口，「他們說沒有人確診，但船上沒有檢測設備，根本就不可能會有『染疫者』出現。」

消息傳出後，皇家加勒比發言人費什曼（Jonathon Fishman）表示，公司是在23日才得知船員染疫的消息，此後隨即採取行動，並遵照公共衛生官員的指示，強化預防性衛生措施、醫療監控等程序來保護船員們的健康。至於28日才啟動隔離措施的理由，費什曼則說，「我們始終和政府、公衛當局保持聯繫，感謝他們在保護船員健康方面的指導。

根據CNN取得的備忘錄內容，上面寫道，「我們已經看到這種病毒在全世界傳播的速度有多快，我們認為我們需要加強船上的公共衛生措施，要在一切進展變得太遲之前，開始增加彼此之間的社交距離。」