印度疫情悶燒「7天飆增2500例」　美駐印度大使館證實專機撤僑

▲根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計,在3月中旬後,印度確診人數大幅飆升。(圖/路透社)

記者詹雅婷/編譯

印度境內感染新冠肺炎(COVID-19)的人數增至3588人,累計99人死亡。美國駐印度大使肯尼斯(Ken Juster)現已透過推特證實,美國有關單位正在努力安排返國班機,讓印度各城市的美國人得以歸國,因為這有可能是近期內返國的最佳選項。

大使館聲明指出,專機登機順序把年齡、醫療條件全都納入考量。對於印度東部、北部的美國公民,相關人員正安排多架自新德里(New Delhi)飛往舊金山(San Francisco)的航班;對於印度南部、西部的美國公民,本周末起也會有多架自孟買(Mumbai)飛往喬治亞州最大城市亞特蘭大(Atlanta)的班機,各個領事館也將介入協調安排前往孟買的陸路交通。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計,在3月中旬後,印度確診人數大幅飆升,自3月29日的1091例飆升至4月5日的3599例,過去一周暴增至少2500人。

印度政府4日坦言,伊斯蘭傳道會(Tablighi Jamaat)在3月13日至15日在新德里札穆丁區(Nizamuddin)舉辦的萬人傳道大會,如今已成為全境疫情一大重災區,目前總計超過1000人染疫,包括出席宗教活動者、接觸傳道會成員者在內,總計2.2萬人被要求隔離。

此外,孟買「亞洲最大貧民窟」達拉維(Dharavi)擁有百萬人口,但目前已出現第5例新冠個案,恐怕成為全球最大的新冠病毒溫床。

►淪病毒擴散煉獄!印度百萬人貧民窟「病患確診2天斷氣」 官員怕:爆發就糟了

For U.S. citizens in northern and eastern India, we are arranging multiple flights from New Delhi to San Francisco. Based on prioritization, we will reach out to you directly via email to offer a seat on a flight. For more information visit https://t.co/MFwrabw9PD. pic.twitter.com/qfPEugsPBs