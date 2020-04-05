印度疫情悶燒「7天飆增2500例」　美駐印度大使館證實專機撤僑

▲根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，在3月中旬後，印度確診人數大幅飆升。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

印度境內感染新冠肺炎（COVID-19）的人數增至3588人，累計99人死亡。美國駐印度大使肯尼斯（Ken Juster）現已透過推特證實，美國有關單位正在努力安排返國班機，讓印度各城市的美國人得以歸國，因為這有可能是近期內返國的最佳選項。

大使館聲明指出，專機登機順序把年齡、醫療條件全都納入考量。對於印度東部、北部的美國公民，相關人員正安排多架自新德里（New Delhi）飛往舊金山（San Francisco）的航班；對於印度南部、西部的美國公民，本周末起也會有多架自孟買（Mumbai）飛往喬治亞州最大城市亞特蘭大（Atlanta）的班機，各個領事館也將介入協調安排前往孟買的陸路交通。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，在3月中旬後，印度確診人數大幅飆升，自3月29日的1091例飆升至4月5日的3599例，過去一周暴增至少2500人。

印度政府4日坦言，伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）在3月13日至15日在新德里札穆丁區（Nizamuddin）舉辦的萬人傳道大會，如今已成為全境疫情一大重災區，目前總計超過1000人染疫，包括出席宗教活動者、接觸傳道會成員者在內，總計2.2萬人被要求隔離。

此外，孟買「亞洲最大貧民窟」達拉維（Dharavi）擁有百萬人口，但目前已出現第5例新冠個案，恐怕成為全球最大的新冠病毒溫床。

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