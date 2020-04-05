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瑞幸咖啡認偽造22億人民幣營業額　謝金河：這種情況不斷上演

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者余弦妙／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河3日在臉書發文，在肺炎疫情重創全球資本市場的當下，中國大陸在美國資本巿場掛牌的瑞幸咖啡(LK:Luckin Coffee)也加入熔斷行列，瑞幸坦承財務主管(COO)劉劍及其下屬，偽造虛增22億人民幣的營業額，股價開盤跳水80%，在40分鐘內熔斷5次，成為華爾街最熱門的焦點。

謝金河指出，其實瑞幸從創立，赴美上市，話題都沒有斷過。瑞幸簡單來說就是中國版星巴克，靠著打折殺價搶顧客，在這個仿效的商業模式中，多加了一些互聯網的新經濟運作，創造了很多新話題。

請繼續往下閱讀...

謝金河也說，賣咖啡是很實體的內容，瑞幸賣咖啡，多賣一杯，多賠一杯，大家相信瑞幸，是因為瑞幸說故事的本事高人一等，在資本市場運作中，大家説「在茶文化主導的中國市場，咖啡是一個具有高度潛在滲透力的市場」，因為中國人喝咖啡的人口有限，具有高度成長空間，因此瑞幸在華爾街投資高手包裝下，輕鬆到美國上市。

謝金河說，當初發行2.3538億股的瑞幸，股價一度炒到51.38美元，市值達120.9億美元。股價大漲的瑞幸引來放空集團渾水機構的關注，在股價漲到最高點的時候，渾水出具一份89頁的報告指控瑞幸揑造財務及營運數據，誇大2019年第三季營收69%，第四季88%，渾水使出渾身解數，針對瑞幸的981個門店，展開11260個小時的定點流量調查。

謝金河更提到，面對渾水的指控，投行幫兇一家家跳出來，第一家是瑞信，瑞信看好瑞幸的自主開發移動模式，肯定瑞幸會成為中國咖啡第一品牌，並且調升瑞幸目標價為強力買進。第二家是摩根士丹利，大摩背書保證說瑞幸品質最好，價格實惠，使用方便，大摩估瑞幸到2021年銷售複合成長可達30倍。

謝金河也質疑，新加坡政府投資公司當股東的中金公司在報告中反駁匿名沽空指控缺乏有效樣本及証據，瑞信也跳出來說渾水指控不可信。這些大型投資銀行努力幫瑞幸背書，如今瑞幸自己招了，瑞信、大摩、中金公司現在該如何自圓其說？更別說短短三個月，瑞幸股價剩下十分之一。

面對瑞幸的例子，謝金河也提出先前的例子如基亞、浩鼎等，當大家面對狂熱，有幾個人清醒？這樣的情況，不斷地在股市上演，只能說沒有盈利的企業，最後總是要攤牌的。

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