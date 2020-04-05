「患者呼氣有病毒」　港大：戴外科口罩有效阻斷傳染

▲港大和美國馬里蘭大學研究發現，感染症狀者戴口罩有效阻絕感染風險。（示意圖，圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全球擴散，帶外科口罩是最好防護！香港大學（The University of Hong Kong）和美國馬里蘭大學(University of Maryland, College Park)合作研究發現，帶有新冠肺炎病毒的患者佩戴外科口罩，可以有效阻絕病毒傳播效應，這項研究成果已經發表在學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。

▲港大、美國馬里蘭大學透過這部特製儀器，收集患者呼氣樣本。（圖／翻攝 港大醫學院公共衞生學院官網）

香港大學官網發出最新研究消息，醫學院公共衞生學院研究助理教授梁曉灡博士及研究團隊，募集246名疑似感染呼吸道病毒的患者，透過一台特製儀器（Gesundheit II）收集患者的呼氣樣本，比較患者佩戴外科口罩和不佩戴外科口罩後呼氣樣本中的病毒含量。

研究顯示，外科口罩可有效減低，感染患者傳播季節性冠狀病毒或流感。梁曉灡表示，「111名冠狀病毒、流感病毒或鼻病毒的患者中，口罩能減少患者呼吸道飛沫和氣溶膠中的季節性冠狀病毒數量，以及患者呼吸道飛沫中的流感病毒數量。相比下，外科口罩未有減低鼻病毒的釋出數量。」

▲研究發現，外科口罩能減少患者呼吸道飛沫中的病毒傳染。（示意圖，圖／路透）

由於新型冠狀病毒與季節性冠狀病毒類似，病毒大小可能相近。港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任、世衞傳染病流行病學及控制合作中心聯合總監高本恩教授表示，「外科口罩能減少患者呼吸道飛沫和氣溶膠中的季節性冠狀病毒數量，患者佩戴口罩，可以幫助減慢新型冠狀病毒的傳播。」

至於，非藥物干預措施，保持社交距離、洗手、加強空氣流通及佩戴口罩，保持社交距離，都是阻止病毒傳播的重要措施。