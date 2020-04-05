Google公布最新社區流動性報告　六項指標看出「禁足令」效果

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，中央疫情指揮中心為防堵疫情擴散，不斷呼籲民眾減少出門，避免前往密閉空間及人多的地方。對此，Google利用Google Map分析公眾活動，從數據來看疫情延燒至今，不少民眾也紛紛改變生活型態。

Google Map統計了全球所有用戶在2月16日至3月29日間的公眾活動，共細分6項指標，包含零售休閒娛樂、藥妝與雜貨消費、戶外活動（如公園）、搭乘大眾運輸交通、工作場所、住宅地區等六項指標，再與基數對比得知，台灣民眾在這段期間內，大眾運輸搭乘數量減少了24%、零售休閒娛樂減少9%、工作場所減少1%。

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而戶外活動則是增加17%、住宅地區增加4%、藥妝與雜貨消費增加3%，從以上數據就可看出台灣民眾不僅減少搭乘大眾交通工具頻率，也聽從政府指示盡量前往戶外空曠場所進行活動，減少感染風險。

另外，周邊國家如日本、南韓也能從Google Map所統計出的數據中看到，民眾搭乘大眾交通運輸數量各減少了41%及17%，零售休閒娛樂也各自減少了26%、19%。

不過，目前疫情最嚴重的義大利就與台灣、日本、南韓呈現相當不同的統計結果，義大利在六項指標中僅住宅地區增加24%，剩餘指標中零售休閒娛樂少減94%、藥妝與雜貨消費減少85%、戶外活動（如公園）減少90%、搭乘大眾運輸交通減少87%、工作場所則是減少63%，從數據上看來義大利民眾大多時間都是待在家中，大量減少外出機會。

不過，Google也強調這項調查僅是參考用，無法拿來國與國或地區間比較。