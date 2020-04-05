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羅斯福號155人確診！　病毒如何攻進航母還是謎

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲美軍羅斯福號航母傳出感染新冠肺炎。（圖／取自USPACFLT網站）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍4日發表聲明，停靠關島的美軍核動力航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）官兵中，5000名官兵中，44%已接受新冠病毒檢測，已有1500人被轉移上岸，其中155人新冠病毒檢測結果呈陽性，但尚無人住院治療。

羅斯福號時任艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）日前致信美國海軍高層說，該航母上病毒傳播加速，需儘快讓艦上多數官兵上岸接受隔離和檢測。

美國代理海軍部長托馬斯·莫德利（Thomas Modly）2日解除了克勞齊的艦長職務。美國民主黨參議員已要求調查革職決定，也有人在change.org上發起請願，希望能讓他復職，目前已有將近18萬人連署。

▲▼羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

▲羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

▲▼ 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

▲克勞齊（右）遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」。（圖／翻攝自facebook／USS Theodore Roosevelt）

羅斯福號於3月5日訪問越南峴港，停泊在錨地沒有靠港，3月10日結束訪問，3月24日發現艦上3人感染新冠病毒。訪問期間，越南只有北方傳出16例確診病例，且在河內進行隔離。因此，很多關於「病毒從哪裡來」的陰謀論說法不斷，例如「1月離開加州聖地牙哥母港，2月中旬抵達關島，此間一直在海上航行，病毒是何時上艦？」

由於密閉空間，官兵無法有效隔離，此後確診人數逐漸增加。據了解，除羅斯福號外，美國還有多艘軍艦有官兵確診感染新冠病毒，其中包括另一艘航母雷根號。

據美國媒體報導，截至4月3日，美軍共有978名現役軍人的新冠病毒檢測結果呈陽性，此外還有306名文職人員、256名軍人家屬和108名軍事承包商確診感染新冠病毒。

考量疫情擴散快速，美軍北方司令部司令歐蕭尼西將軍4月2日表示，美軍在執行抗疫任務的同時，已做好了備案，科羅拉多州「夏延山防核碉堡」（Cheyenne Mountain nuclear bunker）已經在運轉。「夏延山防核碉堡」位於地表以下1,800英尺，内部是花崗岩洞穴，最初是針對核威脅而設計，可讓6千名重要官員在此生存至少半年，指揮反擊戰爭。

雷根號航母(影志影像／美聯社)

▲雷根號也傳出艦上人員確診。（圖／達志影像／美聯社）

夏延山軍事基地是世界上防備最森嚴的洞穴軍事基地，是美國政府末日計畫的一部分，以防外界對美國構成生存威脅，如核子大戰等。啟動於美蘇冷戰時代的「末日計劃」，又稱「續政計劃」(Continuity of Government Plan)。

除此之外，美國還有另外三個主要的安全基地，包括白宮東翼地下的總統緊急行動中心（Presidential Emergency Operations Center,PEOC），賓州的烏鴉山基地（RavenRock Mountain）和維吉尼亞州氣象山（Mount Weather）緊急行動中心。

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