放完3天連假！東京病例數單日破百「疑與賞櫻有關」　面臨爆炸性感染

▲東京民眾2月22日戴著口罩在上野公園賞櫻，當時人潮眾多。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）近來衝擊日本，尤其東京都連日大幅新增病例數，昨單日確診數還破百。東京都知事小池百合子則多次強調，希望大家非必要不要外出。另外，有東京都政府官員推測，東京單日破百例可能跟之前賞櫻出遊有關。

《中央社》援引《讀賣新聞》報導，東京都昨（4）日新增118例新冠肺炎病例，成為疫情發生以來首度單日新增破百病例。 東京都政府事後說明，昨日118例中，將近7成（81例）無法掌握感染源，是未曾有的高比例。有關官員還判斷，上月20日到22日正好放了3天連假，加上時值櫻花季，許多民眾仍外出賞花，可能造成疫情迅速蔓延。

《時事通信社》指出，東京都昨日新增破百例，病例數只花5天就成長一倍，或許未來會面臨歐美國家現階段遇上的「爆炸性感染」，東京都政府承受相當龐大的壓力。截至5日上午11時，日本全國病例數累計3510例、85死亡，其中東京都疫情最慘重，累計891人確診、23死亡。

事實上，東京都到3月中旬以前，病例數大多都還能控制，然而3月25日開始突然單日新增41例，隨後確診數如滾雪球般越來越多。另外，3月下旬以來，30歲以下的病例數明顯增加，東京都政府福祉保健局認為，相對長輩來說，年輕人更可以廣泛行動，也有可能在無症狀的情況下，使得病毒擴散，有越來越多病例找不到感染源。

小池百合子此前表示，現階段面臨發生「爆炸性感染」的邊緣局面。她已連續2週呼籲民眾週末避免出門，因為疫情攸關人命，而且花明年會再開。東京人口約1350萬，小池百合子敦促民眾在家辦公，避免前往酒吧、餐廳與在公眾場所聚集直到本月12日。東京也延長關閉學校與公共場所等設施的舉措延長，將繼續施行直到5月6日。

此前，就在東京曾通報單日新增78新病例後，小池百合子曾呼籲首相安倍晉三宣布進入國家緊急狀態。不過安倍至今拒絕採取這個舉動。同時，東京都住院患者到昨日為止已超過800人，然而當局6日前僅能確保針對新冠肺炎的900張病床，為了讓醫療資源發揮最大效用，近期也將啟動相關機制，安排輕症、無症狀病患在飯店休息。