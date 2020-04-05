貧民窟傳死亡病例、百萬勞工徒步返鄉　印度醫師憂：疫情準備大爆發

▲亞洲最大貧民窟達拉維就位在孟買高級社區旁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

印度孟買的達拉維（Dharavi）貧民窟一名56歲男子1日新感染新冠肺炎病逝，成為該地區首位「無外國旅遊史」的死亡確診病患，這也讓當地醫生警告，印度必須準備好面對「大量病患」的衝擊，尤其這些病患可能會導致印度醫療系統癱瘓，甚至遠超過歐洲與美國。

達拉維是亞洲最大貧民窟，人口約有100萬，而密度是紐約的30倍，每平方公里住有28萬人。日前卻傳出該地出現兩例確診，其中一例56歲男病患確診前就已經死亡，感染源不明。該名男子的家人已接受檢測，並隔離在家中，為了防止疫情擴散，男子居住街區已被全面封鎖。

▲衛生人員正在貧民窟內進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）



印度心胸外科權威特雷恩（Naresh Trehan）醫師表示，這些貧民窟幾乎沒有衛生設施或自來水，成千上萬的人住在一起，這會使人們在生理上和經濟上都無法保持安全距離，監控貧民窟內的疫情發展非常重要。

▲貧民窟內幾乎沒有乾淨用水。（圖／達志影像／美聯社）



特雷恩說，「一旦我們知道哪個貧民窟出現疫情，我們就把它封鎖起來，替裡面的每個人提供食物，讓他們在接下來的2周內隔離開來。」特雷恩認為，印度還是需要替大規模社區傳播做準備，「我們已經看到它（社區傳播）出現的證據，我們不知道它現在已經擴散的多遠。」

卡司杜巴（Kasturba）醫院感染科醫師Om Shrivastav表示，距離印度確診數達到高峰，還有約4到8周的時間，還是有時間能夠做足準備。甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）胸腔手術中心主任庫瑪爾（Arvind Kumar）則說，「上帝保佑，如果我們遇到像歐洲那樣的情況，我們根本無法應對。」

▲封鎖令頒布後，無業的勞工聚集在避難所內。（圖／路透）



另外，在印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布採取21天的封閉措施，從3月25日開始未來三週內不得外出，每個村莊和每條小巷都將嚴格實施封鎖，各邦之間的邊界通道全部關閉，飛機、火車、公共汽車和地鐵也全部停運。

這項封鎖令影響到數百萬印度窮人，很多人挨餓，並迫使失業的外來工逃離城市，有人步行幾百公里返回鄉下老家。新德里就有一名40歲男子，封鎖令頒布後，準備徒步走回288公里外的老家，卻因長途跋涉過度疲累，在半路倒地身亡。

▲準備徒步返回農村的工人在路邊休息。（圖／路透）



賈斯洛克醫學研究中心（Jaslok Hospital and Research Centre）主任帕里克（Rajesh Parikh）形容，這是印度最黑暗的時刻，如果這些工人回到村莊，而村莊內若發生疫情，那麼農村地區有限的醫療資源，將會無法應對。

帕里克說，「這是非常嚴重的，它可能會抵消掉封閉措施帶來的所有好處，我們應該將這些弱勢族群送到合適的地方隔離、安置。」但帕里克認為，現階段已來不及，「你不知道這些人已經走到哪裡，一旦感染，疫情就會像野火一樣蔓延。」

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