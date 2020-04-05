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染疫死亡難找見證人　英國擬放寬遺囑成立規定改成「影片見證」

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,英國倫敦。（圖／路透）

▲疫情在英國造成3600多人死亡，司法部將放寬遺囑見證的規定。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

截至5日上午，英國確診病例38690人，死亡3611人。司法部研擬新規定，將放寬遺囑規則，以免來不及向親人告別的情況。原來法規規定要有2位證人見證遺囑成立，但因為疫情的感染風險，可能將放寬為「減少證人數量」或者是「影片見證」。

依據英國目前的規定，需有2名證人現場證明，且證人必須和遺囑內容無關，才能成立有效遺囑。然而因為疫情的高感染風險，加上人人保持社交距離，若患者不幸死亡，臨終前很難依照現行規定成立遺囑。

為了因應疫情，司法部將暫時放寬遺囑成立的規定，改成「減少證人數量」或者是「影片見證」。但是司法部也表示，放寬規定必須與「詐欺風險」進行平衡與評估，當2位證人的規定被改變，遺囑的有效性可能變得十分脆弱。

英國信託與遺產執業公會（Society of Trust and Estate Practitioners,Step）的技術顧問狄恩（Emily Deane）表示，疫情已經位很多人造成風險，希望司法部能暫時放寬遺囑成立規定，在有限範圍內因應情勢做改變，而民眾也應該在這段期間更小心，確保遺囑的有效性。

司法部也和法律協會（The Law Society）討論如何使「簽署遺囑」與「委託書」更加快速與便捷。律師麥克尼爾（James McNeile）表示，立遺囑是否需要見證人一直是被討論的課題，例如澳洲給法官更多彈性去判斷遺囑的成立，遺囑與委託書也可以電子化。

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