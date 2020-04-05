台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

▲AI機器人主題吸引參觀者目光-2019年德國柏林消費電子展台灣精品館。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

全球產業界數位轉型已成為不可避的趨勢，開始進入5G、AI、物聯網等串起的AIoT（人工智慧結合物聯網）時代，各種創新的智慧應用油然而生。臺灣企業擁有深厚的製造經驗與技術，在教育學習、醫療保健、交通運輸、智慧生活及政府公共服務等相關產業領域，逐步發展出優質系統整合解決方案(SI)。

根據國際研究調查機構IDC預測，2020年全球圍繞「AIoT」所衍生的商機近1兆美元，其中臺灣在資訊科技核心產業─半導體，扮演關鍵角色，此即為系統整合的全面應用，全球對臺灣科技產品具高度信心，成為臺灣重要的競爭優勢。

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貿協指出，政府為促成臺灣產業全面升級，再國內導入多項智慧應用示範性場域，包括智慧城市、智慧製造，智慧路燈、能源管理、健康醫療及智慧農業等，臺灣企業如神通資訊已在菲律賓建置E-Gate系統，並期望能在其他東南亞國家複製成功經驗。

貿協說，台灣精品得獎品牌：研華AMAX-5000系列工業物聯網控制器，是業界Core i等級中尺寸最小的通訊接口設計，此系列不僅為研華軟硬體整合解決方案的核心平台，亦可與第三方軟體整合，讓設備商更易開發工業物聯網智慧應用。

威強電近年來將智慧醫療市場視為重點核心，而智能醫療護理車系統解決方案進軍國內外供應鏈，運用大數據資料管理病患資訊，成功打入全球智慧化醫院。

除了以上應用之外，國內也有其他業者靈活運用AIot，其中全佑電腦推出的「KOI錦鯉魔塊」，主打簡易好操作，輕鬆就能進行遠距教學或遠距會議，正好可以因應疫情所需在家上班、上課等需求。這也是一款脫機人工智能模塊，內建攝影攝像頭、麥克風、喇叭、IPS屏、WIFI模塊等，可達成視覺識別、語音識別、語音合成、物聯網等等。