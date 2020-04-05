金字塔頂端才能去！巴西高檔俱樂部連爆90例　窮人怨：富人趴趴走散播病毒

▲ 巴西已有破萬人感染新冠肺炎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西社會嚴重不平等，新冠病毒（COVID-19）與菁英階層的關聯也突顯貧富鴻溝。巴西最高檔的俱樂部「里約熱內盧鄉村俱樂部」（Rio de Janeiro Country Club）是象徵特權與權力的海濱聖堂，只有0.00041%公民可以進入，如今卻爆發大規模疫情，掀起有關階級與不平等的爭論。

俱樂部850名全球會員中，至少有90人感染新冠肺炎。其中一起死亡個案為70多歲女商人德梅洛（Mirna Bandeira de Mello），葬禮只有兒子一人出席。若非疫情緊張，她的葬禮理應有數百萬人參加。調查顯示，新冠病毒早在3月7日就入侵俱樂部，傳播途徑目前不明。

巴西帝國的後裔3月7日午間聚集在附近一棟豪宅，為末代皇帝佩德羅二世（Pedro II）31歲的玄孫布拉干卡（Pedro Alberto de Orléans e Bragança）慶祝他和26歲的伴侶皮蕾（Alessandra Fragoso Pires）訂婚。賓客包括皮蕾從倫敦搭機前來的母親與繼父，以及來自比利時、義大利及美國的親友。

參加這場午宴的70多人中，有超過一半篩檢結果呈陽性，包括新娘的父親、祖父和新郎的阿姨。其中3人還在醫院接受治療，病情嚴重。匿名賓客表示，「太可怕了，沒人想到這種病毒會以如此毀滅性的力量襲擊我們。」

▲ 巴西貧富差距大，圖為聖保羅最大貧民窟Paraisopolis。（圖／路透）

午宴結束後，幾名賓客前往鄉村俱樂部度過一個下午。外界猜測，這很可能是俱樂部爆發疫情的原因。但他們的友人極力反駁，認為兩件事毫無關聯，「沒有人知道發生了什麼事、是誰帶來了病毒或誰沒有。」

不論真相如何，新冠病毒在2天後的3月9日持續侵襲俱樂部成員。當天俱樂部舉辦一場聚會，據稱是為解決老會員與較無雄厚背景的新會員間的爭端。他們互相爭論，交換親吻與擁抱。270名與會者中充滿商界名人，包括7日曾參加王室午宴的賓客，被指為俱樂部疫情擴大的關鍵。

除了這家俱樂部，巴西流行歌手、女演員和政府高官的女兒都在一場名人的婚禮上感染，據傳有賓客剛從歐洲和美國科羅拉多州返國。巴西政府也傳出疫情，陪同總統波索納洛（Jair Bolsonaro）訪美的隨行人員中已有逾20人確診，博索納羅本人則宣稱檢測結果為陰性。

▲ 巴西總統波索納洛身邊多名官員確診。（圖／路透）

社會高層接連染疫，使得外界開始討論富人階層在新冠病毒入侵巴西的過程中扮演的角色，以及社會貧富差距。許多人擔心，儘管病毒首先侵襲白人組成的政經菁英階層，最終受害的依然會是以窮人及黑人為主的多數民眾。他們無法在家中自我隔離，也無法前往昂貴的私人醫院。

大眾質疑，部分確診的巴西富豪可能沒有遵守隔離措施，或認為高經濟地位代表自己不需要採取這種「世俗」的措施，因此導致其他人染病。巴西就有一名投資銀行家正接受警方調查，因為他在確診後駕駛私人飛機前往海灘，疑似因此傳染濱海小鎮的2名當地人。

巴西截至台灣時間5日中午累計10360例確診，其中445人死亡。左翼人士指控，富人和名人在巴西各地散播病毒。但出席王室午宴的一名賓客表示，病毒不分貴賤，將富人指為代罪羔羊病不適當，「全世界都有窮人和富人染病死亡。經常旅行的人可能最先感染，但病毒不會挑選受害者。它可能攻擊任何人。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。