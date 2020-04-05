川普派1000名軍醫至紐約市　國防部長：研擬讓「安慰號」收治確診病患

▲美國總統川普增派軍醫至紐約。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日宣布，目前約有1000名的軍醫與護理人員將派駐至疫情最嚴重的紐約市，且不排除數量會再增加。

川普4日在白宮例行記者會中證實，將在5日至6日派駐約1000名軍醫、護理人員、呼吸道疾病專家至紐約市，「我們一直都這麼做，現在只是擴大而已，因為那裡（紐約市）是最需要他們的地方。」川普也不排除派駐的數量可能會再增加。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，目前正在研擬讓紐約市的確診病患，在美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）上接受治療的可能性。這艘醫療船在上月30日停靠紐約市港口，當時海軍表示不收治新冠肺炎病患，因為事後艦艇消毒是一大工程。

紐約州截至4日，死亡人數已超過3500人，確診數達11萬3704例。州長古莫（Andrew Cuomo）表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲和執行副主席蔡崇信捐贈的1000台呼吸器，已經運抵紐約甘迺迪國際機場，古莫也向協助捐贈的中國駐紐約領事館表達感謝。

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