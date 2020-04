結婚51年…確診夫妻相隔6分鐘離世　最後時光拿掉呼吸器伴隨彼此

▲阿德里安與斯圖爾特生前感情甜蜜。(圖/翻攝自推特)

記者丁維瑀/綜合報導

就在幾周以前,美國佛州一對結婚超過51年的夫婦還非常健康,兩人都沒有罹患嚴重疾病,卻於3月中旬開始感到不識。這對夫妻隨後確診新冠肺炎(COVID-19),都在29日因為併發症而病逝,兩人離開這個世界的時間僅相隔6分鐘。

CNN報導,74歲的斯圖爾特(Stuart)與72歲的阿德里安(Adrian Baker)結婚51年以上,退休後就住在佛州的博因頓海灘。根據夫妻兒子巴迪(Buddy)的說法,爸媽約在3周前感到不舒服後就醫,不過當時沒有住院,諮詢後便回家。

幾天過後,夫妻倆症狀並無好轉,醫師建議兩人前往醫院,不過斯圖爾特與阿德里安還是被送回家,並被告知在家自主隔離直到情況好轉。起初,一家人都很樂觀,巴迪回憶,當時還不認為這件事情會威脅到性命。

巴迪會定期打電話給父母,但父母親的狀況似乎沒有改善,直到3月19日,這對夫妻被告知回到醫院。巴迪的父親發燒還出現氣喘,住院進行治療;不過母親沒有發燒,因此返家。

原以為父親可以挺過難關,然而他接著被送往加護病房,家人當時還是抱持希望,因為他接受氧氣的濃度從60%變為50%,這應該是個正面跡象。結果,情況卻迅速惡化。

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq