5歲童成英國最小死者　部長怒了：好天氣也別出門！

▲戈夫呼籲民眾待在家中。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）4日表示，一名有病史的5歲孩童確診新冠肺炎（COVID-19），不幸於醫院病逝。這名孩童是該國罹患新冠肺炎中年紀最小的死者。

綜合《英國廣播公司》、《獨立電視台》報導，英國已有至少4313人死於新冠病毒，其中5歲孩童是最年輕的逝者，原本就有潛在健康問題。戈夫於每日記者會表達他的遺憾，向家屬傳達慰問，他還證實有7名醫護人員確診後病逝。

戈夫與公共醫療體系（NHS）醫療主任波維斯（Steve Powis）都重申政府的要求，民眾應待在家，避免疫情擴散。截至4日上午9時，英國衛生部表示共有18萬3190人接受病毒檢驗，其中4萬1903人結果呈陽性。

戈夫表示，雖然天氣近來轉好，人們還是應該待在家中。針對有人不想要遵循社交距離，他認為，看見死亡率、公共醫療體系承擔的壓力時，每個人都要問自己一個問題，「我做了什麼來緩解NHS的壓力，我該如何幫助國家共同努力？」

戈夫明白封鎖帶來的挑戰，特別是對有小孩的家庭來說，但人們必須尊重準則，因為這是確保限制病毒傳播的唯一方法。波維斯也呼籲，生命與健康都仰賴在每個人是否遵循指示。

英國聯合工會說，已有5名倫敦巴士職員死於新冠病毒；該單位地方秘書長卡瓦納（Peter Kavanagh）說，每次死亡事件都是可怕的悲劇，工會將會盡可能協助逝者的親屬。

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