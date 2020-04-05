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美國確診破30萬例　川普：現在起是最艱困一周！將會有許多死亡

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普坦言，「很不幸，將會有許多死亡。」（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

美國新冠肺炎確診人數突破30萬例，死亡超過8000人。美國總統川普示警還將有更多死亡病例，他表示，現在到下週將是最艱困的一週。

川普今天在白宮召開的防疫記者會上談到疫情發展時坦言，本週到下週可能是最為艱困的一週，「很不幸，將會有許多死亡」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至截稿時，全美確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例超過30萬5000例，死亡人數達8291人。

白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）則指出，模型顯示包括紐約、底特律、紐奧良等地在未來6到7天內疫情可能將達到高峰。此外，賓州、科羅拉多州與哥倫比亞特區也正被密切觀察中，她憂心表示，未來兩週至關重要。

儘管預期疫情仍將持續蔓延，全美多數州政府都下達居家禁令，川普仍不放棄儘速重啟經濟的想法。根據美國勞工部公布數據，過去兩週，全美已經有近1000萬人申請失業給付。

川普在和多位體育賽事聯盟高層交換意見，討論疫情對體育賽事的影響後表示，他希望球迷能盡快回到球場，「只要準備好，會盡快開放」。

目前包括美國職業籃球聯盟（NBA）、美國職棒大聯盟（MLB）、職業美式足球聯盟（NFL）、北美職業冰球聯盟 （NHL）四大賽事都已暫停比賽或延遲開賽，經濟損失難以估計。

川普同時也表示，針對新冠肺炎的下階段經濟紓困方案將包括協助中小企業與飯店、娛樂業。

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