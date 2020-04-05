利率迫降壓縮固定收益報酬　證券化商品兩大優勢吸睛

▲ 利率不斷走低，投組配置也需適時調整。（示意圖／Pexels）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會閃電連降六碼，並祭出無上限QE，史無前例的大動作寬鬆，引發其他國家央行群起效尤。摩根投信指出，全球主要央行正在上演利率迫降戲碼，許多投資人開始擔心固定收益產品的息收受到侵蝕，因此，建議投資人善用證券化商品與其他股債資產負相關的優勢，除讓報酬多元化之外，亦適度分散風險，掌握波動時刻的致勝關鍵。

摩根基金-環球債券收益基金經理人諾瑞利(Andrew Norelli)表示，美國聯準會承諾無限量買進美國公債及機構不動產抵押證券(Agency MBS)，且QE金額無上限，不僅史無前例，寬鬆規模更超過金融海嘯時期，加上各國央行接力寬鬆穩市，持續為市場注入大量流動性，相信將推升美國公債及機構不動產抵押證券(Agency MBS)價格上揚。

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諾瑞利指出，摩根團隊預期隨新冠肺炎疫情好轉後，美國經濟將重新回歸正增長軌道，惟短線疫情及美國經濟展望不確定性仍高，因此，在證券化商品的選擇上，偏好高債信評等、且背後有較強信用保護的標的。

摩根基金-環球債券收益基金產品經理陳若梅指出，固定收益商品除了大家熟知傳統債券，也包括MBS (不動產抵押證券)和ABS (金融資產證券)這類證券化商品。由於證券化商品在多年發展後已趨於成熟，不僅能提供多元的報酬，又和高收益債及股市維持負相關，加上流動性高、轉換容易，因此近年來深受機構投資人喜愛，基金若能納入證券化商品，將有助於提升整體投組的防禦力。

陳若梅表示，市場恐慌情緒及主要央行接連降息，壓低公債殖利率，高收益債及新興市場債等信用債因信用利差擴大而備受打擊，反觀證券化商品近期表現相對平穩，究其背後原因，主要為證券化商品債信品質較高，且存續期間較短，因此，信用利差擴大和債券殖利率彈升帶來的衝擊也較小。

陳若梅強調，從中長期投資的角度來看，較低的利率環境壓低現金的吸引力，全球過多的現金仍需要找到出口，武漢肺炎對全球經濟的衝擊，並不會改變資金要尋找收益的需求，而無論從持有價值還是資本利得空間來看，美國公債未來上漲空間將相對有限，反觀具有相似債信評等、且收益率較高的美國證券化商品，將會是更佳的替代選項。

陳若梅分析，沒有人知道這波疫情何時將結束，但相信是暫時性的短期震盪；儘管殖利率較高的新興市場美元債與高收益債，在收益率上具吸引力，但新興市場債畢竟屬於風險性資產，高收益債與美股的關連度也較高，所以考量風險與收益，投資人就要避免從單純比較殖利率高低的角度去配置債券，反而要用分散佈局的方式對債券資產做更謹慎的配置。