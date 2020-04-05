爸媽看過來！　存「子女教育金」掌握3大心法免煩惱

▲根據調查，父母在子女教育金準備上面臨4大隱憂，中信銀建議，掌握3大心法免煩惱。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為了解台灣家長對子女教育準備金現況，中信銀行與《遠見雜誌》未來親子學習平台合作，今（2020）年1月進行的「全台家庭教育競爭力大調查」公布調查結果，發現家長在子女教育金準備上面臨4大憂慮，中信銀行提醒，父母依循「子女教育金三大心法」達成家庭財務多重規劃。

這項調查針對六都及新竹市家中有高中職（含）以下子女的家庭進行網路問卷調查，發現家長在子女教育金準備上有4大憂慮，第一是未及早啟動準備，67%家長表示子女教育金應在子女學齡前開始準備，但實際上有53%家長卻在孩子上小學後才開始準備。

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第二為投資工具太過保守，淪為教育恐光族，調查中統計，若要達到理想教育水準，需要花費478萬元，若家長們的投資工具不夠妥當或周全，恐無法有效累積資產，追上通貨膨脹率；第三，逾7成家長未做好家庭風險財務規劃，若遇到突發事項，7成以上民眾無法肯定自己可以如期做好原本的財務規劃；第四則是6成以上家長面臨教育金與退休金兩難的局面，近3成家長捨棄自己的退休金，以孩子的教育金為優先。

中信銀行建議，準備子女教育金，宜以目標規劃為核心，依循「子女教育金三大心法」，首要為「及早規劃、紀律投資」，運用複利效果將小錢變大錢，並透過定期定額等機制紀律執行；第二則是「專款專用、多元並進」，教育金與退休金分帳管理，讓孩子獲得理想教育資源的同時，也不委屈自己的享退人生。

最後是「尋求專業機構的諮詢建議」，經由專業諮詢，運用「全方位家庭理財健診」的子女教育金規劃功能及智能理財平台，進行完整的資產規劃，達成家庭整體財務多重規劃。