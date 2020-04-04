口罩核心原料飆漲10倍也不賣國外　經濟部掛保證：台灣產能優先

▲經濟部粉絲團貼文指出，在熔噴布的國際行情飆漲到原先的8-10倍之際，台灣有能力製造熔噴布的企業仍優先把產能提供給國內使用。（圖／翻攝自經濟部粉絲團）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國口罩供給仍緊，就連口罩原料也是各國搶購；根據經濟部臉書粉絲團指出，目前口罩核心原料「熔噴不織布」的國際行情已經飆漲到原先的8-10倍，但台灣有能力製造熔噴布的企業，都配合政府，優先把產能提供給國內使用。

粉絲團貼文指出，前陣子總統蔡英文、經濟部長沈榮津，以及桃園市長鄭文燦，一起到位在桃園的敏成公司表達感謝，因為敏成是台灣生產口罩時，最大的熔噴布供應者。

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而在熔噴布的國際行情飆漲到原先的8-10倍之際，敏成仍優先把產能提供給國內使用，真正是「足感心」。

另外，經濟部粉絲團的貼文中也指出，過去台灣的口罩日產量約188萬片，以往都是口罩的進口國，才短短一兩個月，現在已經突破1,300萬片日產量，連假後更要挑戰1,500萬片的水準。行有餘力，台灣還能以類似捐出一日所得的方式，用1,000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員，為全世界的防疫工作貢獻心力，讓世界看到台灣製造的實力。