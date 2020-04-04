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批譚德塞「替陸隱瞞疫情」　美國會要求下台：WHO已無可信度

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▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國政治新聞網站「華盛頓自由燈塔」報導，世界衛生組織（WHO）被質疑協助中國隱瞞國內的2019冠狀病毒疾病疫情數據，美國國會內部要世衛秘書長譚德塞辭職的呼聲越來越高。

「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）網站3日刊登以「世衛組織秘書長下台呼聲漸高」（Calls Mount for WHO Chief to Resign）為題的文章。

內文提到，儘管有越來越多的證據表明，中國共產黨對國際社會沒那麼坦白提供資訊，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍不斷稱頌中國控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的措施。

美國情報單位一份機密報告近期做出結論，中國在境內疫情擴散程度及死亡人數上扯謊。

數名共和黨籍國會議員昨天受訪表示，最近事態發展證明譚德塞不夠格擔任世衛祕書長一職。

聯邦參議員麥莎莉（Martha McSally）說：「譚德塞欺騙了全世界，從這場危機一開始，譚德塞就只是複述中國政府的論點，甚至推崇中共因應疫情的『透明度』，儘管有大量證據顯示中共政權隱瞞疫情嚴重性。」

麥莎莉表示：「世衛組織在譚德塞指揮下，數個月來一直掩護中國，同時試圖迴避自身沒能成功對付病毒的責任。這場騙局是以人命為代價。」

報導還指出，證據顯示，中國政府審查訊息、迫使想要對疫情做出示警的醫師噤聲；然而，譚德塞仍多次讚揚中國因應疫情得宜。

參議員薩斯（Ben Sasse）指出：「世衛組織應該對抗疾病，不是伺候暴君。我們正處在公衛危機中，但等到美國人戰勝病毒後，我們就得好好來跟世衛組織算總帳。」

參議員克魯茲（Ted Cruz）也說，世衛組織應在處理疫情告一段落後要進行改革。

克魯茲的辦公室發言人說，「世衛一直以犧牲全球衛生和控制疫情擴散作為代價，向中共意志低頭，包括淡化疫情嚴重程度，以及有計畫地排除台灣」

「克魯茲認為，世衛組織已喪失有效運作所需的可信度，因此迫切需要重新評估領導階層。」

參議員史考特（Rick Scott）本週呼籲美國中斷給世衛組織的資金，因為世衛幫助「共產中國隱匿」疫情。

根據美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）統計數據，美國是世衛組織的最大資金來源國，2018-2019年度貢獻了8億9300萬美元。

雖然中國提供給世衛組織的預算遠少於美國，2019年僅有8600萬美元，卻趁美國總統川普政府在聯合國懈怠之際，積極擴大自身影響力。

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