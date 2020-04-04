足球名將捐「100萬個保險套」給居家隔離者：反正我也用不完

▲法斯蒂諾·阿斯普里拉（Faustino Asprilla）是足球退休名將。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

哥倫比亞足球退休名將法斯蒂諾·阿斯普里拉（Faustino Asprilla）表示，為了幫助新冠肺炎居家檢疫的民眾，打算捐出100萬個保險套，好讓民眾在家中度過一些快樂時光。

綜合外媒報導，因為疫情關係，很多國家都正進行封城或是居家檢疫的政策。今年50歲的阿斯普里拉於2014年開始投資保險套工廠，所以他也很樂意捐出100萬個保險套。而根據數據顯示，目前全球短缺一億個保險套。

▲50歲的阿斯普里拉身材還保持很好。（圖／取自IG）

阿斯普里拉在社群網站上表示，「新冠肺炎真的不是什麼好東西，而我還有很多保險套在公司，希望可以幫助大家，因為這麼多我也用不完。目前大概還有358萬個，我願意捐出100萬個幫助民眾。在工廠重新營業之前，我們也不會再生產；為了幫助大家，之後也會推出促銷活動。」

▲阿斯普里拉（右二）。（圖／取自IG）

法斯蒂諾·阿斯普里拉是哥倫比亞足球運動員，以前鋒身份效力於帕爾馬足球俱樂部、紐卡斯爾和哥倫比亞國家足球隊；他是位迅速、敏捷、技巧純熟的球員，以他的天賦、創造力、力量和速度在球場上創造得分的機會並因此而聞名。