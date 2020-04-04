傳網紅在檢疫所裡直播！　陳時中：直播可以但是不要照到別人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（4日）說明最新疫情狀況。其中，有媒體提到，近日有網紅確診，但在負壓病房、檢疫所中直撥，甚至接受採訪。對此，指揮官陳時中指出，「現在大概全世界都在播，不要照到別人就好」。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增7例確診病例，分別為6例境外移入及1例本土。而近期網路上有網紅自稱確診，甚至還在網路上直播、接受採訪等，令外界好奇是否可以這樣曝光？陳時中回應，現在大概全世界都在播，不要照到別人就好。

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指揮中心今日公布國內新增7例確診病例，分別為6例境外移入及1例本土。本土個案為40多歲男性（案352），近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。



