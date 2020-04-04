輪流性侵國中少女！2男學生僅「轉學處分」無悔意　30萬人連署修法重罰

▲盼事件一一曝光後，南韓民眾可以開始重視未成年性犯罪問題。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

南韓國內近日除了新冠肺炎疫情，「N號房」事件也鬧得沸沸揚揚，更有國中生集體性侵女學生的恐怖案件，結果未成年加害人目前卻只要接受轉學處分而已，讓外界相當氣憤。目前青瓦台請願網站上，已超過30萬人連署，要求重新修訂對於未成年加害者的法條。

受害者母親忍無可忍提出請願，內容指出，事件發生於2019年12月23日約凌晨1點，女兒被2名同年級的男學生威脅，如果不來公寓赴約、喝酒，那麼「今天就要把你殺了」；最後女兒喝醉了，被拖到沒有監視器的28樓梯間性侵，期間2名男學生手段兇殘，不但朝女兒的臉吐口水、吐痰，還毀容她的臉。

受害者母親說，女兒最後接受了3周整形外科手術及2周的婦產科檢查，沒想到2名男學生仍不放過他們，把女兒的裸照散布到社群媒體上，或者打電話到家裡以不堪言語嘲笑，導致全家受不了搬離原本的居住地。

沒想到男學生的父母請來厲害的律師，事後完全不肯承認犯行，還開心的全家出遊玩；警方態度也相當消極，稱只能透過另名加害者的DNA做比對，但如果對方拒絕，他們也無能為力。對此受害者母親相當痛心，由於訴訟都還在進行，加上加害者都是未成年人，所以2名男學生目前僅受到轉學處分，但他們根本毫無悔意。

而觀察青瓦台上其他請願書，不少都與未成年加害者性侵暴力有關，但這些加害人最後都因為未成年關係，受到的處罰相當輕微；不過隨著事件一件件浮上檯面，也激起南韓人對未成年性犯罪問題的重視。

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