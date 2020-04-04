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誤開特效換頭！主管視訊會議變身「馬鈴薯」　笑翻93萬網友：太有趣

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實習記者施怡妏／綜合報導

美國疫情持續擴大，許多人在家中隔離，為了讓公司繼續運作，有些企業啟動在家上班，若需開會便透過視訊進行會議。美國即有一名老闆，日前與員工進行視訊會議時，沒想到誤開特效，卻又不知怎麼關閉，只好用著「馬鈴薯頭」的造型與員工線上開會。其中一名員工截圖po上網，笑翻一票網友，獲得93萬個讚。

根據cna報導，奧坎波（Lizet Ocampo）是「People For the American Way」的政策總監，是一個非營利的倡議組織。近日該組織實施在家上班政策，奧坎波與下屬開視訊開會時，因好奇在Microsoft Teams軟體上下載許多視訊特效，沒想到卻不知道如何關閉，只好頂著「馬鈴薯頭」的特效開會。

奧坎波表示，「對於為什麼會變成馬鈴薯，我感到很困惑」，因為無法關閉，無奈只好當馬鈴薯老闆。就連微軟也回應，「實在太有趣又可愛了。」

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▲奧坎波不知該如何關閉「馬鈴薯頭」，讓下屬當場笑瘋。（圖／翻攝自LizetOcampo (@mlizetocampo) ）

在嚴肅的話題中，搭配上搞笑的特效模樣，令員工在視訊面前笑翻，但奧坎波依舊維持專業，進行會議說著「身為一個倡議組織，我們應該要為所有民眾，爭取屬於他們的正義與機會」。其中一名員工還截圖PO網，獲得93.1萬人按讚，就連微軟也留言回應「太有趣了」。

奧坎波事後還發文自嘲，「大家好，我是馬鈴薯老闆，很開心可以在這樣的時候逗笑大家，請大家注意安全，一起安全種植當馬鈴薯。」許多網友搞笑放上自己的kuso「馬鈴薯」，還有人表示，「如果今天是我，可能無法認真專心的進行這個會議。」

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馬鈴薯Lizet OcampoMicrosoft TeamsPeople For the American Way

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