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連六降！專家估下周汽油再降九角「加油再等等！」

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▲新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊石油市場需求，專家預估下周油價可望維持下降走勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊石油市場需求，專家預估下周油價可望維持下降走勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

美國總統川普出手介入油市，投資人預期沙烏地阿拉伯與俄羅斯二大產油國將減產，國際油價今（4）日呈現史上最大週線漲幅，專家預估將壓低下周油價降幅，下周汽油油價可望再降9角，柴油將調降1.1元，九五無鉛汽油零售價將跌破19元大關。

依據中油目前油價估算，調整後的油價分別為92無鉛汽油每公升17.3元、95無鉛汽油每公升18.8元、98無鉛汽油每公升20.8元、超級柴油每公升14.3元。

請繼續往下閱讀...

專家表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊石油市場需求，不過全球產油國有望下週作出歷史性的減產決定，帶動國際油價回升。紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格大漲3.02美元，收在每桶28.34美元，週線漲32%。倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格大漲14%，收在每桶34.11美元，週線漲37%。

依據路透社報導，美國總統川普已進行一系列外交行動來因應油價下跌問題，並與美國石油業高層會面，預估川普政府不會要求美國業者減產，但業界人士認為，美國如果不加入減產行列，將難以改善油市供需嚴重失衡的情況。

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