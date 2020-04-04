全球首個車業IoS服務聯網平台落地　台新創攜手BMW台北依德打造智慧車廠

▲台灣新創攜手BMW台北依德，針對客戶體驗打造出智慧車廠。（圖／Cruisys提供）

記者邱倢芯／台北報導

現代人偏好「體驗」，為了讓買車顧客擁有更好的體驗，台灣新創Cruisys攜手BMW台北依德打造「Cruisys IoS (Internet of Services) 服務聯網平台」，以自行開發的演算法，將AI與IoT技術導入全新產業應用場景，為全球汽車產業「體驗經濟」挹注創新動能。

Cruisys在平台上打造「智慧車廠」、「尊榮禮賓」、「服務隨行」及「智慧賞車」四大服務解決方案，落實車業服務流程自動化管理、運用數據優化服務品質及保養建議，打造新顧客體驗。

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據了解，目前Cruisys團隊現階段已經四大服務解決方案，包含「Smart Workshop智慧車廠」、「Welcome Aboard尊榮禮賓」、「Service Go服務隨行」及「Smart Showroom智慧賞車」。Cruisys團隊希望提供給車業夥伴有效率的作業方式、精準銷售、貼心車主服務及多元周邊營收，進一步帶動車業數位轉型。

BMW台北依德的「全新概念展示暨服務中心」。採用Cruisys的「Cruisys車業IoS服務聯網平台」；其中，「Service Go服務隨行」即時感應通報，車主將可首度體驗到完全自動化且即時的保養維修進度通報，解決車子保養時無法預期的漫長等待，車主將可更加靈活規劃維修時的時間運用。