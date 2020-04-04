避免志村健悲劇！日本推「透明屍袋」　讓家屬見逝者最後一面

▲政府雖然信誓旦旦表示透明屍袋沒有感染風險，但殯葬業者還是持保守態度。（圖／神戶市政府）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎疫情在日本快速升溫，光是兵庫縣就有超過10人死亡，而目前在日本國內，為了防止家屬遭到感染，因此許多因感染新冠肺炎死亡的案例都必須直接從醫院送到火葬場火化，連日前病逝的知名諧星志村健也不例外。為此，神戶市政府準備了「透明屍袋」，希望能取代白色屍袋，讓家屬能夠見到故人的最後一面，不留遺憾。

根據《神戶新聞》報導，雖然屍袋通常不是由地方政府準備，但神戶市政府為了防疫，特別訂製了一款「透明屍袋」，有別於原本的白色屍袋，即使不打開屍袋也能瞻仰遺容，減少感染的可能性。事實上，厚生勞動省在1月底疫情爆發後，已逐一通知地方政府感染者病逝後遺體的詳細處理辦法。據了解，按照日本法律，死者死亡的24小時內不得火化，但因疫情影響，目前已開放家屬在24小時內火化遺體（非強制）。

厚生勞動省目前的規範是，「只要是收納於無穿透性屍袋內的遺體，密封後則不受特別防疫條例管制，可以由遺屬代為運送遺體。神戶市政府表示，所謂的無穿透性指的並非「看不見內部」，而是「血液、鼻水等體液不會漏出」。只要感染新冠肺炎的病人病逝後，由醫院內部穿戴防護衣的醫護人員將遺體放置屍袋內，並將屍袋的表面加強消毒，便能夠和其他普通的遺體以同樣的方式處理。

神戶市強調，「只要不要打開這個密閉的屍袋，就不需要特意消毒告別式會場。」參加告別式的人甚至還能瞻仰遺容並獻花，但殯葬業者對此仍抱持觀望態度。