甘迺迪家族詛咒？羅伯特孫女、曾孫傳死亡　划獨木舟撿球翻覆後失蹤

▲湯森的女兒以及孫子失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國前馬里蘭州州長湯森（Kathleen Kennedy Townsend）3日表示，她的孫子與女兒可能已經死亡，兩人的獨木舟先前在乞沙比克灣（Chesapeake Bay）翻覆。湯森來自甘迺迪家族，是美國最知名的政治家族之一。

根據NBC報導，湯森3日晚間發布聲明指出，她40歲的女兒梅芙（Maeve Kennedy Townsend McKean）與8歲的孫子麥基恩（Gideon）失蹤，當局仍在進行搜尋工作。她懷著沉痛心情告訴眾人，當局所展開的工作，已從救援轉向為尋找遺體。

湯森形容，梅芙個性鮮明，笑聲宏亮，富有感染力，做任何事情總是全力以赴。根據有關官員說法，梅芙與麥基恩2日下午在馬里蘭州住家周邊的海域失蹤，初步調查顯示，兩人可能是划著獨木舟，想到另一處海灣拿回一顆球，但無法划回岸邊。相關部門後來發現一艘翻覆的小船。

湯森來自美國最知名的政治家族之一，她是羅伯特·法蘭西斯·甘迺迪（Robert F. Kennedy）的長女，也是美國第35任遇刺身亡總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）的姪女。

甘迺迪家族在歷史上多次發生悲劇事件，約翰·甘迺迪1963年出訪德州期間遇刺身亡，羅伯特·法蘭西斯·甘迺迪1968年遭到刺殺，約翰·甘迺迪的兒子、小甘迺迪1999年墜機身亡。