泰國禁止所有國際航班入境為期3天　實施宵禁街道如空城

▲泰國3日晚間實施全國宵禁，街道無人逗留。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，泰國民航局發布命令，禁止國際航班3天內入境該國；命令於3日午夜生效，一直持續到當地時間6日午夜。

CNN報導，泰國禁止國際航班入境，為期3天，不過，涉及國家或軍機、緊急著陸、技術著陸、人道主義援助、醫療或紓困相關飛行、經過批准的遣返飛行與運貨飛機等狀況則例外。這項命令旨在抑制病毒傳播，協助泰國抗疫。

截至4日上午9時，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖數據，泰國總共報告1978例確診、19人死亡。

另據《路透社》，任何在禁令生效以前搭機的乘客，抵達泰國後，都要接受14天的檢疫隔離。該國一名移民官員還表示，100多名泰國公民搭乘不同的班機於3日抵達，位於曼谷的蘇汪納蓬國際機場（ Suvarnabhumi airport）一度相當混亂，這些人起初並不知道要接受隔離。

泰國3日晚間實施宵禁，若未來一周疫情沒有趨緩，當局還考慮實施24小時禁足令。該國已於上月26日宣布進入緊急狀態，預計維持到本月30日。

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