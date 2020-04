分房睡預防夫妻都殉職！美醫護如置身《核爆家園》...她已選好託孤對象

▲蜜雪兒接受MSNBC視訊訪問。(圖/翻攝自推特/@AuforGA)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國疫情持續擴大,醫療系統已不堪負荷,許多身處戰「疫」第一線的醫療人員,面對嚴峻疫情,已紛紛提起筆寫下遺囑,安排後事工作。美國亞特蘭大醫院麻醉師蜜雪兒(Michelle Au)負責替病患插管,必須接近患者口部,她表示,「你看過《核爆家園》(Chernobyl)嗎?就像那樣分分秒秒都有無形的危險緊追著你。」

綜合外媒報導,蜜雪兒是華裔美國人,她在去年聖誕節得知新冠肺炎(COVID-19),但當時的她覺得這個在中國的病毒遙不可及,現如今美國確診數突破24萬例,「它不僅僅歸因於出國旅行,事實證明,在華盛頓州等地方存在本地傳播,並且在社區中傳播了數週之久未被發現。」

當時醫院決定由麻醉醫師擔任呼吸道團隊的主要負責人,蜜雪兒上週替2明確診病患插上呼吸器,她表示,「每天離院前都會先洗澡,換上乾淨的衣服,回到家又再重複一次,再用稀釋過的漂白劑擦拭碰過的地方」,為了避免讓病毒有機會接觸到丈夫和3個孩子,她已獨自在地下室睡了2星期。

“You have trusted the system your whole life to keep you safe,” @AuforGA, a critical care doctor, told @bariweiss. “You keep waiting for the system to kick in. But you realize no one’s coming to save us.” https://t.co/1wzG8wxLI5