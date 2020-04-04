日教授憂東京淪下個紐約　健康男高燒5天才能檢驗…等到結果已傳染2人

▲日本神戶大學感染學教授岩田健太郎呼籲政府展開更多防疫舉措。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情近來重創日本東京都，確診數連日大幅新增。曾登上「鑽石公主號」郵輪的傳染病醫學教授岩田健太郎（Kentaro Iwata）認為，如果現在的情況繼續發生，前景便是黯淡的，東京可能成為下一個紐約市。

CNN報導，岩田健太郎為神戶大學感染症專科教授，2月曾登上「鑽石公主號」並講述日本當局的防疫漏洞，引起國際媒體關注，不過他隨後把影片刪除並道歉。針對東京都嚴峻的疫情，他近期再度發聲，直言當意識到走上錯誤道路時，日本必須要有改變的勇氣，「我們可能在東京看見下一個紐約市。」

岩田健太郎表示，西班牙、法國、義大利、紐約市爆發疫情的開端，情景就像現階段的東京。他認為，當局必須進行更多病毒檢驗。截至3日，日本報告3329起病例、74人死亡，然而擁有約1350萬人口的東京，只對不到4000人進行檢驗。

根據厚生勞動省數據，日本人口約1.25億，其中3萬9466人接受檢測；與其他國家相比，這個數字非常小。同時，人口比日本少的南韓已對起碼44萬人進行病毒檢驗。

▲疫情衝擊日本東京都。（圖／路透）

然而，日本政府表示其檢驗制度是適當的，針對的是高風險的病例。厚生勞動省發布聲明給CNN指出，對不太可能罹患新冠肺炎的患者進行檢驗，等同浪費資源，當局則已要求一些有症狀的人待在家中一段時間。

另一方面，有患者則是感到相當痛苦。確診患者渡邊（Issei Watanabe，音譯）在東京的病房接受CNN採訪時，他不斷咳嗽，呼吸困難。醫生判定他的病情輕微，預計下周可以出院。

40歲的渡邊平時沒有吸菸習慣，健康狀況良好，但他的病症很快出現，身體痠痛、畏寒、失去味覺或嗅覺。然而，當他要求進行檢驗時，起初卻被拒絕，他高燒超過40℃長達5天後才可以檢測，結果呈陽性。

渡邊表示，那段期間他至少傳染給兩人，「人們不知道該做什麼，缺乏完善的資訊。」他呼籲大家不要出門，生命掌握在自己手中，同時，他擔憂超過65歲以上的長輩，這占了日本社會多數，他知道自己會康復，許多老人卻不會。

▲東京都知事小池百合子呼籲民眾待在家後的第一個周末，街上還是可見人潮。（圖／路透）

東京都知事小池百合子與首相安倍晉三都呼籲，公民應待在家裡，避免旅行並要維持社交距離。回到上周，則還有大批民眾出門賞櫻，有些人戴著口罩，有些人則是沒有。

有些說法指出，日本的文化是習慣鞠躬而非握手，不少民眾都會戴上醫療口罩，也頻繁清潔雙手與口部，這些因素能讓該國不至於快速爆發疫情。對此，岩田健太郎說，這或許是一個原因，使得日本感染數比歐洲國家、美國要少，但理論未經證實。他認為，政府不該認為有了這些衛生措施，就能讓東京免於發生最糟糕的情況。

隨著東京確診數不斷增加，眾多民眾仍搭乘大眾運輸通勤，尖峰時刻車上依舊擁擠，日本多數企業都難以採納在家辦公的建議，雖然主要的百貨與500家星巴克暫停營業，許多酒吧與餐廳仍照常開門，顧客一位接一位持續上門。

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