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「暫停遊民供餐」防群聚感染　街友慘斷炊...撿地上口罩用成防疫邊緣人

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▲▼街友,遊民,流浪漢,無家可歸（圖／記者季相儒攝）

▲東京部分NGO被迫停止街友供餐服務。（示意圖／記者季相儒攝）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎持續升溫，讓日本政府不得不採取各種措施防止疫情擴大，各地方首長也紛紛呼籲民眾避免非必要外出，以免增加群聚感染風險。然而這波疫情更是連帶重擊到遊民的生活，部分社福機構為了避免群聚感染的可能性，因此暫停供餐，讓遊民被迫斷炊。沒錢購買口罩的遊民也只能撿拾掉在路邊的口罩，簡單清洗後再重複使用。

根據《每日新聞》報導，一名睡在東京隅田川附近高架橋下的遊民表示，先前曾經從朋友口中聽聞新冠肺炎，此後便陷入恐懼，深怕自己也會遭到感染，但是因為沒有多餘的錢購買口罩，因此只能在路邊撿別人不要的口罩「重複使用」。他無奈地表示，「我也覺得很髒，但是我更不想要感染病毒。」

專門支援東京都豐島區遊民或生活貧困者的非政府組織「TENOHASI」與國際非政府組織「世界醫療團」雖然早在國內疫情爆發前，就開始提供口罩給有需求的遊民，但有鑑於疫情持續擴大，因此自3月14日起他們也拿出先前的備品，分發給每位遊民各3個口罩。除了口罩以外，TENOHASI與世界醫療團也提供給每位遊民洗手乳、消毒用酒精以及寫有防疫步驟的詳細說明。

▲▼日本民眾排隊購買口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲沒錢購買口罩的街友可能成為防疫漏洞。（圖／路透）

在世界醫療團中負責提供遊民醫療諮詢的武石晶子說，「遊民們通常都是過著露宿街頭的生活，因此容易吸入過多的灰塵與粉塵，其中有很多人免疫力低下或是患有基礎疾患。因此要是遊民們不小心感染新冠肺炎，恐怕很容易發展成重症，因此更應該戴上口罩防疫。」然而由於口罩庫存不足，目前1週只能分配給每位遊民1個口罩。

另一方面，有部分社福團體為了避免群聚感染的可能性，因此只能被迫取消定期的供餐，導致原本在該區域的遊民為求溫飽，只能跑到其他有供餐的區域領取餐點，間接造成其他社福團體的食物不足，無法分配給每位來領餐的遊民。

TENOHASI的事務局長清野賢司說，「雖然為了防止疫情擴大，停止供餐是在所難免的事，不過對遊民來說，等同於是那一整天的唯一糧食沒了，希望（我們）可以找出更好的方法。」

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