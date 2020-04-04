乘客「沒摀嘴」狂咳！美公車司機暴怒直播勸世　2周後死於新冠肺炎

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數來到27.7萬，其中7392人死亡。密西根州底特律一名公車司機3月底才上傳影片抱怨，一名女乘客在車上多次咳嗽，卻完全沒有摀住嘴巴，呼籲大眾重視病毒威脅，未料不幸染疫，於本周病逝，留下一名妻子。

公車司機哈格羅夫（Jason Hargrove）上月31日在臉書開直播，情緒有些激動地指責，一名目測四五十歲的女性乘客在公車上咳嗽四五次，卻沒有試圖摀住口鼻，讓他感覺受到侵犯，且當時車上至少還有8至9名乘客。

哈格羅夫提到，「這種冠狀病毒是真實存在的。身為公共工作者，我們盡我們的職責出外工作，以照顧我們的家人。而你搭上公車，數度咳嗽卻不摀住嘴巴。我們身處疫情大流行之中，而這件事讓我發現有些人根本不在乎。」

他指出，當局每天都在宣導，咳嗽或打噴嚏時應該以手臂或紙巾遮住，「這種粗心大意是沒有藉口的。為了度過這段時期，你們都需要認真看待這件事。」他無意責怪市長、市府當局或密西根州，而是指責咳嗽的女乘客。他事後也為公車消毒，並承諾一回家就會洗澡，把身上的衣服換下。

當地交通公會透露，哈格羅夫在上傳影片的幾天後就開始感到不適。底特律市長達根（Mike Duggan）2日在記者會上宣布，他死於新冠肺炎併發症，「他的死訊應該影響這個國家的每個人，底特律的每個人和美國的每個人都應該看看他的眼片」，並承諾對所有公車司機採取額外的安全保護措施。

截至1日為止，密西根州確診病例將近1.1萬例，死亡人數超過400人。底特律已有106名警察及24名消防員確診，數百人被隔離。

就在哈格羅夫開直播的4天前，底特律公車司機群起罷工，要求為司機及乘客提供更安全的環境。市政府當天宣布，所有公車將定期消毒，提供司機手套及濕紙巾，並要求乘客僅從後門上下車。達根2日宣布額外措施，包括每天量體溫、加強健康監測，以及允許家中有高危險族群的司機免費入住飯店，避免讓家人面臨風險。