委內瑞拉軍艦「瘋狂衝撞郵輪右舷」逼轉向！下秒破洞直接沉船

▲郵輪決心號（RCGS Resolute）遭到委內瑞拉軍艦撞擊。（圖／翻攝Columbia Cruise Services官方網站）



記者吳美依／綜合報導

郵輪「決心號」（RCGS Resolute）於3月31日在海上進行維修，被委內瑞拉軍艦「奈瓜塔號」（Naiguata）要求轉向，右舷甚至遭到猛烈衝撞許多次。但由於這艘船是配備強化鋼板的破冰船，委國軍艦撞擊以後反而發生嚴重損傷，進水沉沒。

綜合CNN、BBC報導，德國「哥倫比亞郵輪服務」（Columbia Cruise Services）發布聲明表示，決心號31日在國際海域維修，午夜時接到委國海軍的無線電通話，被質疑航行目的、要求轉向跟隨軍艦前往東邊的瑪格麗塔島（Isla Margarita），但在原地等待超過1小時，多次聯絡奈瓜塔號都沒有回應。

船長決定駛向24公里之外的荷屬庫拉索島（Curacao），未料「槍聲響起，不久以後，那艘軍艦以135度角高速靠近右舷，蓄意與決心號對撞 ……持續衝撞右舷，顯然試圖要把船頭轉向委內瑞拉領海。」但是，決心號擁有強化鋼板，以利破冰航行，在撞擊之下「受到輕微破壞，不影響船隻的適航性，軍艦與破冰船的球狀船首（Bulbous Bow）接觸時造成嚴重損傷，開始進水。」

委內瑞拉海軍證實此事，事後搜救任務也成功解救沉沒軍艦上的船員，但主張衝突發生在領海內、靠近拉托爾圖加島（Isla La Tortuga）的水域。國防部認為，決心號可能載著計畫對委國發動攻擊的傭兵，也指責郵輪發動攻擊、如同海盜，且沒有參與搜救，是「懦弱的犯罪行為」。

委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）面臨政權危機，許多國家支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），他先前就曾多次指控美國與其盟友試圖推翻其政權，如今也表示，已經展開調查，希望庫拉索當局可以盡力配合。

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