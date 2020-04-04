體育女主播分享居家隔離照　「一線天」穿搭65萬人秒按讚

▲萊奧塔在家隔離期間，在IG上和粉絲分享居家生活。（圖／翻攝自instagram／dilettaleotta）

實習記者施怡妏／綜合報導

義大利為了防止疫情持續擴大，於3月9日實施封城，義大利DAZN頻道義甲足球聯賽女主播萊奧塔（Diletta Leotta）雖然待在家中，但也沒有中斷工作，不但下廚做料理，當起小廚娘，還在IG上和粉絲分享「居家生活」。





▲萊奧塔在家工作的穿搭獲超過65萬網友的稱讚，「總是很時尚」。（圖／翻攝自instagram／dilettaleotta）

根據viva報導，萬人迷性感主播萊奧塔，有著甜美的笑容以及姣好的身材，有不少死忠粉絲。在隔離期間，即使待在家中，她也努力的工作著，在IG上傳「居家工作照」，帶上黑框眼鏡，身穿黑色西裝外套，配上短褲和白色的低胸圓領緊身衣，事業線若隱若現，好身材一覽無遺。

此外，她還在家中下廚，但被網友質疑是從網路上盜圖，於是她還上傳「廚房認證照」，表示真材實料沒有作假。照片上萊奧塔穿著短版上衣，以及運動短褲，露出性感腹肌，在貼文寫下，「這是經過培訓之後的成果」。網友在底下紛紛大讚她的廚藝之外，還有人表示，「沒有人會記得這篇文章中料理的形狀或顏色」。