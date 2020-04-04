「新冠病毒只攻擊黃種人」！紐約州長古莫認美國判斷錯誤　網：傲慢與偏見





▲紐約州新冠肺炎累積確診「超過10萬例」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全球，紐約州長美國紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）3月31日在記者會上曾語出驚人表示，「一開始美國的情報假設，新冠病毒只會攻擊黃種人免疫系統。」而美國總統川普從疫情爆發以來，也認為這只是一般的流感，但如今美國確診病患已經超過27萬例，6,889人死亡。

根據Rev報導，古莫在31日的記者會上公開承認，「病毒在中國爆發的時後，我們就已經知道了，但我們以為這個病毒只會攻擊黃種人的免疫系統」，如今病毒已經入侵全球，而且比預期的狀況還要更嚴重。而美國總統川普日前聲稱，新冠病毒只是一般流感，如今卻改口，「新冠肺炎更嚴重，與一般流感不同。」

除了美國之外，日本副首相兼財務大臣麻生太郎上（3）月在國會爆料，歐洲國家對於疫情不當一回事，「義大利代表還在G7會議中大嗆，新冠肺炎是黃種人才會得的病，跟我們沒有任何關係。」這一番話引起網友熱議，如今歐洲以及美國是目前全球疫情最嚴重的兩個地區，確診人數以及死亡人數甚至超越亞洲。

網友對於這樣帶有種族歧視的言論表示，「從一個國家的元首和地方首長口中說出這麼荒謬的理由，然後還口口聲聲說，致力於消弭種族歧視的行為，我也是醉了」；還有網友引用《三體》書中的話，「弱小和無知不是生存的障礙，傲慢才是。」